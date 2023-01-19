أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 19-1-2023 في بداية التعاملات

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أسعار العملات

تستعرض جريدة المال، أسعار العملات اليوم الخميس 19-1-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك العاملة في مصر، والعملات التي ترصد حركاتها الجريدة هي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفقًا لحركة سعر الصرف في 4 بنوك بينها بنكين حكوميين وبنك عربي وبنك أجنبي، بالإضافة إلى متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 29.58 جنيه للشراء، 29.67 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.03 جنيه للشراء، 32.15 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.59 جنيه للشراء، 36.72 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 7.87 جنيه للشراء، 7.90 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.05 جنيه للشراء، 8.08 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 96.85 جنيه للشراء، 97.20 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.66 جنيه للشراء، 29.70 للبيع

بنك كريدي أجريكول مصر: 29.60 جنيه للشراء، 29.70 للبيع.

بنك مصر: 29.50 جنيه للشراء، 29.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.50 جنيه للشراء، 29.60 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 31.80 جنيه للشراء، 32.05 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 31.98 جنيه للشراء، 32.09 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 31.80 جنيه للشراء، 32.05 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 31.91 جنيه للشراء، 32.09 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 36.54 جنيه للشراء، 36.68 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 36.46 جنيه للشراء، 36.68 للبيع.

بنك مصر: 36.32 جنيه للشراء، 36.55 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 36.32 جنيه للشراء، 36.55 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 7.84 جنيه للشراء، 7.88 للبيع.

بنك مصر: 7.84 جنيه للشراء، 7.88 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 7.83 جنيه للشراء، 7.92 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 7.89 جنيه للشراء، 7.90 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.03 جنيه للشراء، 8.05 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.04 جنيه للشراء، 8.08 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.07 جنيه للشراء، 8.08 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 8.03 جنيه للشراء، 8.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك كريدي أجريكول مصر: 91.64 جنيه للشراء، 98.82 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 94.15 جنيه للشراء، 97.29 للبيع.

بنك مصر: 93.31 جنيه للشراء، 96.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 93.33 جنيه للشراء، 96.96 للبيع.

المصدر: جريده المال

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