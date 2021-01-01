نموّ عائدات أشباه الموصلات بمعدّل 1.1% خلال العام 2022

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ارتفعت عائدات أسواق صناعة أشباه الموصلات حول العالم بمعدّل 1.1% خلال العام 2022 لتصل إلى إجمالي بلغ 601.7 مليار دولار، مقارنة بقرابة 595 مليار دولار خلال العام 2021، وذلك وفقا للنتائج الأولية الصادرة عن شركة "جارتنر" للأبحاث. بل إن إجمالي العائدات لأكبر 25 شركة على مستوى صناعة أشباه الموصلات سجّل نموا بمعدّل 2.8% خلال العام 2022، وشكلت مجتمعة ما يقرب من 77.5% من الأسواق.



وقال آندرو نوروود، نائب الرئيس للأبحاث لدى "جارتنر":" شهدت بداية العام 2022 انطلاقة متعثرة مع نقص في توفر العديد من أجهزة أشباه الموصلات، الأمر الذي أدى إلى تأخير مواعيد تسليم المنتجات وزيادة في أسعارها، مما انعكست أثاره على انخفاض مستويات إنتاج المعدات الإلكترونية للعديد من الأسواق النهائية. ونتيجة لذلك، بدأت شركات التصنيع الأولي بالتحوّط ضد النقص المحتمل في المخزون من خلال زيادة مخزونها من الشرائح والرقائق".



وقال:" إلا أنه ومع حلول النصف الثاني من العام 2022، بدأ الاقتصاد العالمي بالتباطؤ تحت وطأة الارتفاع في معدلات التضخّم، والزيادات في أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب استمرار الإغلاق بسبب جائحة "كوفيد-19" في الصين، مما أثر بدوره على العديد من سلاسل الإمداد العالمية. كما بدأ المستهلكين في تقليل الإنفاق، مما أثر على أداء أسواق الكمبيوتر الشخصي والهواتف الذكية، لتبدأ بعدها الشركات في خفض إنفاقها تحسّبا لحالة الركود الاقتصادي المتوقّع، مما ألقى بظلاله على نمو أسواق أشباه الموصلات إجمالا".

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وتمكنت شركة "سامسونج" من الحفاظ على موقع الصدارة في هذه الأسواق على الرغم من تراجع عائداتها بمعدّل 10.4% خلال العام 2022، وهو ما يرجع أساسا إلى التراجع في مبيعات حلول الذاكرة وذاكرة فلاش NAND (انظر الجدول 1). كما حافظت شركة "إنتل" على وصافتها لأسواق أشباه الموصلات، واحتلت المرتبة الثانية بحصتها السوقية التي بلغت 9.7% من الأسواق. وكانت الشركة قد عانت من التراجع الكبير في أسواق الكمبيوتر الشخصي لقطاع المستهلك إضافة إلى المنافسة الشديدة في مجال أعمال معالجات Core x86 والتي سجلت تراجع لمعدّل نمو العائدات بواقع 19.5%.عائدات حلول الذاكرة تتراجع 10% خلال العام 2022سجّلت مبيعات حلول الذاكرة – والتي تمثّل قرابة 25% من مبيعات أسواق أشباه الموصلات في العام 2022 - أسوأ أداء بين مختلف فئات المنتجات، وذلك بعد تراجع مبيعاتها بمعدّل بلغ 10%. ومع منتصف العام 2022، بدأت علامات انحسار الطلب تبدو جلية في الأسواق بعد أن بدأت شركات التصنيع الأولي بالسعي إلى استنفاد مخزونها من حلول الذاكرة والذي كانت تحتفظ به تحسبا لزيادة الطلب. إلا أن الظروف ساءت حاليا إلى درجة أن الكثير من الشركات بدأت بالإعلان عن خفض نفقاتها الرأسمالية للعام 2023، في حين عمد البعض الآخر إلى خفض مستويات إنتاج الرقائق لتقليل مستويات المخزون المتوفرة لديها، في محاولة لإعادة التوازن إلى الأسواق.ارتفاع العائدات بمعدّل 5% لغير منتجات الذاكرةبلغ إجمالي نمو عائدات باقي المنتجات غير الذاكرة قرابة 5.3% خلال العام 2022، على الرغم من تباين مستويات الأداء بشكل كبير عبر مختلف فئات المنتجات. وجاءت أعلى معدلات النمو من قطاع المنتجات التناظرية analog بمعدّل نمو بلغ 19%، يليها حلول المنتجات المستقلة discretes بمعدّل نمو بلغ 15% مقارنة بالعام 2021. وكانت معدّلات النمو التي شهدتها كل من المنتجات التناظرية analog والحلول المستقلة discretes مدفوعة بالطلب الكبير من قبل صناعة السيارات والأسواق الصناعية والتي استفادت بدورها من توجهات النمو العالمية التي تشهدها صناعة السيارات الكهربائية، والأتمتة الصناعية، وتحوّل الطاقة.