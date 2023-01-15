صندوق النقد قد يوافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لغانا في الربع الأول من العام

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قالت مجموعة أوراسيا، إن غانا ستحظى على الأرجح بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منحها برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار.



وأضافت المجموعة، في مذكرة لعملائها، إنه على الرغم من معارضة قطاعات من المستثمرين المحليين، فإن القبول المحتمل لبرنامج تبادل الديون المحلية من قبل البنوك والمستثمرين الآخرين قد يمكن المجلس الموافقة على برنامج التسهيلات الائتمانية لغانا بقيمة 3 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ودفعت معارضة مقايضة الديون المحلية الحكومة إلى تمديد الموعد النهائي لتسجيل تبادل الديون ثلاث مرات منذ ديسمبر الماضي، إلى الموعد المستهدف الحالي المحدد في 31 يناير الجاري.

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وتمتلك البنوك 33? من الدين المحلي، ونظرا لتعرضها الكبير لضغوط المالية العامة، فمن المرجح أن تختار تبادل الديون المحلية.يشار إلى أن "مجموعة أوراسيا" تأسست عام 1998، لمساعدة ودعم المستثمرين في اتخاذ القرار في مجال الأعمال وإتاحة الفرص في الأسواق الخارجية، وتمتلك مكاتب وفروع في أربع قارات على مستوى العالم، وتركز على مجالات الاستثمار والاعمال في البلدان المتقدمة والنامية.