نجاة رجل تاه في البحر الكاريبي 24 يومًا..لم يتناول خلالها سوى الكاتشاب..

نجا رجل تاه في البحر الكاريبي لـ24 يوماً بعدما تناوله الكاتشاب فقط خلال هذه المدة، قبل أن ينقذه عناصر الإغاثة في المياه الكولومبية، على ما أعلنت السلطات البحرية في كولومبيا.
وقال إلفيس فرنسوا المتحدر من جمهورية الدومينيكان والبالغ 47 عاماً، في مقطع فيديو نشرته البحرية الكولومبية "لم تكن بحوزتي أي ماكولات سوى عبوة من الكاتشاب ومسحوق الثوم ومكعبات من المرق. فخلطت كل هذه المكونات مع الماء وتناولتها طيلة 24 يوماً لكي أستطيع البقاء على قيد الحياة".
وكتب الناجي كلمة "ساعدوني" (help) على زورقه الشراعي الذي عثُر عليه على متنه على بعد 120 ميلاً بحرياً (حوالى 220 كيلومتراً) شمال غرب بويرتو بوليفار في مقاطعة لا جواخيرا في شمال البلاد.
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