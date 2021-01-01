يأمل مطورون روس في معهد موسكو للطيران إطلاق "منظف الحطام الفضائي"، إلى مداره بنهاية هذا العقد.
وجاء في تقرير المعهد أن المطورين يأملون إطلاق هذا الجهاز بين عامي 2029-2030، حيث سيكون مزودا بـ"شعاع أيوني" يتم تركيبه على متن طائرة.
وبحسب القائمين على هذا العمل فإن الجهاز مزود بـ"حزمة أيونية" توجه على الجسم المطلوب إبعاده لتضربه وترسله إلى أماكن ومدارات آمنة يتم تحديدها مسبقًا، ليكون قادرًا على تنظيف الفضاء القريب من الأرض من الحطام كبير الحجم مثل الأقمار الصناعية القديمة وأجزاء الصواريخ الموجودة في الفضاء.
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