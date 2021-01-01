مشروبات تقوي مناعتك في الشتاء تفسدها الإضافات..الشطة والليمون والعسل..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

يشهد فصل الشتاء، إقبالا متزايدا على تناول المشروبات الشهيرة في موسم البرد، مثل السحلب، والكاكاو، والحلبة الناعمة، وحمص الشام، والزنجبيل، ورغم الفوائد العظيمة لتلك المشروبات على صحة وسلامة الجسم، إلا أن اثنين منها قد يؤديان إلى مشاكل صحية مزعجة أو خطيرة لبعض من يتناولونها مع إضافات مثل العسل والليمون و الشطة.



تقول الدكتورة أميرة نزيه، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية لـ"بوابة الأهرام"، إن مشروبات الزنجبيل، والكاكاو أو الشيكولاتة، والسحلب، والحلبة الناعمة، وحمص الشام، جميعها من المشروبات التى يقبل على تناولها طوال موسم البرد، مشيرة إلى أنها مفيدة جدا لصحة وسلامة الجسم.



وأضافت: لتلك المشروبات مفعول السحر على الصحة العامة، وأن تناول كوب واحد يوميا من كل المشروبات أو بعضها، له فوائد مهمة جدا للجسم، حيث تحتوى جميعها على مضادات الأكسدة، وفيتامينات هامة مثل فيتامينc، ومعادن مثل الحديد والزنك، إضافة إلى كالسيوم وأملاح معدنية وأحماض أمينية وزيوت صحية ومفيدة، وتحد من الإصابة بالأمراض البسيطة مثل نزلات البرد، والخطيرة مثل السرطان.

قد يعجبك أيضا...

ولفتت الدكتورة أميرة إلى وجود فئات يجب عليهم الحذر الشديد عند تناول حمص الشام والزنجبيل، وخاصة مع الإضافات المعروفة، مثل العسل والليمون والشطة، وأن تلك الفئات هم الذين يعانون من مشاكل صحية مثل التهابات وحرقة المعدة، أو القولون المزعج، أو مرضى السكر والمرارة، مطالبة هؤلاء بمراجعة أطبائهم قبل تناول الزنجبيل وحمص الشام، وذلك منعا لتفاقم مشاكلهم الصحية، محذرة عامة الناس من استمرار تناولهم أى مشروب منها عند الشعور بأعراض مزعجة ومتكررة، مؤكدة أن تكرار تلك الأعراض يتطلب مراجعة الطبيب المختص لمعرفة أسبابها ومعالجتها.