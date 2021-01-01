متنزه في كاليفورنيا لعشاق شخصية «سوبر ماريو»



سوبر ماريو سوبر ماريو

سيتمكن محبو "سوبر ماريو" من دخول قلعة جديدة، مع الافتتاح المرتقب لأول متنزه أمريكي مخصص للعبة الفيديو الشهيرة في لوس أنجليس في فبراير، قبل أسابيع قليلة من طرح فيلم هوليوودي عن هذا السباك الشهير ذي الشارب المفتول.



هذا المشروع الضخم الجديد مستنسخ بدرجة كبيرة عن مجمع ترفيهي مشابه افتتح أبوابه منذ 2021 في مدينة أوساكا اليابانية، وهو سيقام في قلب مجمع "يونيفرسال ستوديوز هوليوود".



مع حبات فطر يتعين التهامها ونباتات بيرانا مخبأة في الأنابيب وأحجار ملأى بالنقود... هذا المجمع المسمى "سوبر نينتندو وورلد" يلتزم بأمانة بنقل أجواء اللعبة التي تبلغ قريباً عامها الأربعين.

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ولا تزال لعبة "سوبر ماريو براذرز" التي رأت النور سنة 1985، حتى اليوم من بين أكثر ألعاب الفيديو مبيعاً حول العالم. وقد فتحت مغامراتها بالأبعاد الثنائية الطريق أمام سلسلة من التتمات التي دفعت بشخصية شيغيرو مياموتو إلى مصاف أيقونات الثقافة الشعبية العالمية."يونيفرسال"، المعتادة على تقديم مجمعات ترفيه مستوحاة من عالم السينما من أمثال "هاري بوتر" و"فاست أند فيوريوس"، تعاونت مع "نينتندو" لتقديم تجربة انغماسية.ويمكن للزوار خصوصا الدخول إلى لعبة ملاه مخصصة لسباقات "ماريو كارت"، باستخدام نظارات للواقع المعزز، والسفر إلى قلعة الشرير الشهير "بوسر".وفي هذا الديكور الواقعي للغاية، يمكن للزائرين إطلاق قذائف افتراضية على أعداء يظهرون أمامهم.- "حلم يتحقق" -وتتيح ألعاب أخرى للجمهور بأن يضعوا قلادات تفاعلية ترصد التحركات وتعيد إظهارها على شاشات.ويمكن لكل مشارك بذلك جمع الأوراق النقدية أو الطوابع أملا في التأهل إلى المواجهة النهائية.وتحاول هذه اللعبة إعادة صنع "ملعب نهائي"، وفق نائب رئيس شركة "يونيفرسال كرييتيف" جون كورفينو.وميدانياً، بدأ هواة اللعبة بالتوافد إلى المجمع الجديد الذي يستقبل بعض الزوار لتوفير "انطلاقة هادئة" وحل بعض المشكلات الفنية.وقال أول زائر إلى المجمع، كارلوس موكتيزوما مرتديا زي السباك الشهير، لوكالة فرانس برس إن "المجيء إلى هنا يعيد تكوين طفولتي في الحياة الحقيقية".- فيلم جديد قريباً -ومن المقرر افتتاح "سوبر نينتندو وورلد" رسميا في 17 شباط/فبراير، بحضور مجسمات أبطال اللعبة ماريو ولويجي إضافة إلى الأميرة بيتش.وبعد أوساكا ولوس أنجليس، تعتزم نينتندو أيضا فتح مجمع ترفيهي ثالث في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.وتطلق استوديوهات "يونيفرسال بيكتشرز" السينمائية التي تدير مجموعتها الأم المجمع الترفيهي في هوليوود، من جانبها فيلم "سوبر ماريو براذرز" في نيسان/ابري.ويلعب فيلم الرسوم المتحركة الطويل هذا، على وتر الحنين مع طاقم ممثلين بارزين أعاروا أصواتهم للشخصيات.فقد استعانت "يونيفرسال" خصوصا بكريس بات نجم "غارديينز أوف ذي غالاكسي" ليضع صوته على شخصية البطل ماريو. إلا أن أداءه الصوتي الذي ظهر في الإعلان الترويجي، أثار خيبة لدى كثير من محبي السلسلة وأشعل جدلا عبر المواقع الاجتماعية.وهذه ثاني مرة تجسد فيها هوليوود شخصية ماريو على الشاشة بعد محاولة أولى سنة 1993 عبر فيلم "سوبر ماريو براذرز" الذي لم يحقق نجاحاً كبيراً.