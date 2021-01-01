عطل مفاجئ يضرب موقع فيسبوك

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أبلغ مستخدمو فيسبوك في عدد من البلدان، عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت شبكة التواصل الاجتماعي، حيث يعاني المستخدمين من عدم قدرتهم على مشاركة المنشورات على الموقع.



وسجل موقع Down Dentector، عددا من شكاوى الأشخاص الذين أبلغوا عن وجود مشكلة على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، حيث أصاب عطل مفاجئ العديد من حسابات المستخدمين منذ وقت قليل.



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ووفقا للرسم البياني المقدم من موقع الويب المستقل Downdetector، أبلغ أكثر من 110 مستخدما، بأنهم يواجهون مشكلات في استخدام موقع التواصل الأشهر فيسبوك، حيث تعذر عليهم الوصول إلى التطبيق عبر الهواتف الخلوية ونسخة الويب.عطل مفاجئ يضرب موقع فيسبوكوتبعا لبيانات "Downdetector"، المتخصص في رصد انقطاعات المواقع الإلكترونية، أبلغ حوالي 40% من مستخدمي موقع فيسبوك المتأثرين بالعطل، عن أنهم واجهوا مشاكل في استخدام التطبيق على الهواتف الذكية، بينما أبلغ حوالي 39? آخرون عن مشاكل في موقع الويب الخاص بالخدمة، بينما اشتكى 20% منهم من أنهم غير قادرين على تسجيل الدخول إلى حساباتهم.الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب تعرض خلال الساعة الماضية إلى انقطاع مفاجئ بالخدمة استمر لمدة 12 دقيقة، وقد أبلغ العديد من المستخدمي في مصر وعدد من دول العالم، عند عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل على تطبيق المراسلة الشهير، حيث تم الإبلاغ عن الانقطاع في الساعة 11 من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023.