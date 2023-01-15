تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19 يناير

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حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 19-1- 2023، في القاهرة والمحافظات. حالة الطقس ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى

القاهرة 22 10الإسكندرية 20 10الإسماعيلية 23 8الدقهلية 21 10الغردقة 24 12المنيا 22 7

المصدر: السلطة

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