أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس في المحلات.. انخفاض بقيمة 5 جنيهات



أسعار الذهب أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء في الأسواق المحلية، بقيمة 5 جنيهات، وعلى الصعيد العالمي ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب.







أسعار الذهب في مصر

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جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مع نهاية تعاملات أمس كالتالي:أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. استقرار ملحوظ في السوق المحلي أسعار الذهب اليوم السبت في المحلات.. ارتفاع جديد مع حلول عيد الأضحى أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يرتفع 15 جنيهًا بداية التعاملات المسائيةسعر الذهب- سعر عيار 24 بيع 1,130 شراء 1,142 جنيه.- سعر عيار 22 بيع 1,036 شراء 1,047 جنيه.سعر جرام الذهب- سعر عيار 21 بيع 989 شراء 995 جنيه.- سعر عيار 18 بيع 848 شراء 856 جنيه.سعر الذهب الآن- سعر عيار 14 بيع 659 شراء 666 جنيه.- سعر عيار 12 بيع 565 شراء 571 جنيه.سعر أوقية الذهب- سجلت الاونصة بيع 35,152 شراء 35,507 جنيه.- سعر الجنيه الذهب بيع 7,912 شراء 7,992 جنيه.- سعر الكيلو بيع 1,130,286 شراء 1,141,714 جنيه.