رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب..عرض حياته للخطر..

آخر الأخباراخبار منوعة › رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب..عرض حياته للخطر..

صورة الخبر: لسع النحل
لسع النحل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور الغريبة لرجل قام بتعريض حياته للخطر وترك النحل يهجم عليه لسبب غريب

قام أحد نشطاء السوشيال ميديا بنشر صورة له ووجه منتفخ بعد التعرض للسع النحل وظهرت الإصابة واضحة فى منطقة العين وكتب عليها هذا الدليل على أن العسل أصلي

واستغل إصابته من النحل فى الترويج لبيع العسل الموجود لديه ولكن الغريب هو كيف تعرض لهذه الإصابات وزى أصحاب المناحل والعمال بها يكن شامل الجسم كله ويغطيه بالكامل مما جعل نشطاء السوشيال ميديا يرجحون أنه تعمد إصابة نفسه بلسعات النحل

بينما رأى البعض أنه وراد أن تحدث بعض الأخطاء التى تتسبب فى الإصابة بلسعات النحل وهو فقط قام باستغلال الأمر للترويج لمنتجاته

صاحب المنشور

ولكن تناول غالبية النشطاء المنشور بشكل فكاهى وساخر على هذه الوسيلة الغريبة والخطيرة للترويج حيث أنه من المعروف أن لسعات النحل يمكن أن تعرض حياة للخطر وأنها لاتضر الجلد أو العضو المصاب فقط بل جهاز المناعة أيضا

أما الاستخدام العلاجى للسعات النحل فلايكن إلا فى حالات مرضية معينة وتحت إشراف الطبيب وذلك، هذا بالإضافة إلى أن التعرض للسع النحل أكثر من مرة يؤدي إلى تراكم السم فى الجسم وزيادة الأضرار الجسدية وحدوث الحمى وذلك وفقا لموقع مايو كلينك .

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب..عرض حياته للخطر..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74583

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager