رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب..عرض حياته للخطر..



لسع النحل لسع النحل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور الغريبة لرجل قام بتعريض حياته للخطر وترك النحل يهجم عليه لسبب غريب



قام أحد نشطاء السوشيال ميديا بنشر صورة له ووجه منتفخ بعد التعرض للسع النحل وظهرت الإصابة واضحة فى منطقة العين وكتب عليها هذا الدليل على أن العسل أصلي



واستغل إصابته من النحل فى الترويج لبيع العسل الموجود لديه ولكن الغريب هو كيف تعرض لهذه الإصابات وزى أصحاب المناحل والعمال بها يكن شامل الجسم كله ويغطيه بالكامل مما جعل نشطاء السوشيال ميديا يرجحون أنه تعمد إصابة نفسه بلسعات النحل

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بينما رأى البعض أنه وراد أن تحدث بعض الأخطاء التى تتسبب فى الإصابة بلسعات النحل وهو فقط قام باستغلال الأمر للترويج لمنتجاتهصاحب المنشورولكن تناول غالبية النشطاء المنشور بشكل فكاهى وساخر على هذه الوسيلة الغريبة والخطيرة للترويج حيث أنه من المعروف أن لسعات النحل يمكن أن تعرض حياة للخطر وأنها لاتضر الجلد أو العضو المصاب فقط بل جهاز المناعة أيضاأما الاستخدام العلاجى للسعات النحل فلايكن إلا فى حالات مرضية معينة وتحت إشراف الطبيب وذلك، هذا بالإضافة إلى أن التعرض للسع النحل أكثر من مرة يؤدي إلى تراكم السم فى الجسم وزيادة الأضرار الجسدية وحدوث الحمى وذلك وفقا لموقع مايو كلينك .