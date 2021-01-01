رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب..عرض حياته للخطر..

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور الغريبة لرجل قام بتعريض حياته للخطر وترك النحل يهجم عليه لسبب غريب
قام أحد نشطاء السوشيال ميديا بنشر صورة له ووجه منتفخ بعد التعرض للسع النحل وظهرت الإصابة واضحة فى منطقة العين وكتب عليها هذا الدليل على أن العسل أصلي
واستغل إصابته من النحل فى الترويج لبيع العسل الموجود لديه ولكن الغريب هو كيف تعرض لهذه الإصابات وزى أصحاب المناحل والعمال بها يكن شامل الجسم كله ويغطيه بالكامل مما جعل نشطاء السوشيال ميديا يرجحون أنه تعمد إصابة نفسه بلسعات النحل
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