زيلينسكي يناشد قادة أوروبا لإنقاذ أوكرانيا



زيلينسكي زيلينسكي

كرر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مجددًا رغبته في انضمام أوكرانيا إلى حلف “الناتو”، وقال للقادة المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي إن التحالف أفضل ضمان أمني لنا.



وقال زيلينسكي، “الضمانات الأمنية من بين الأولويات القصوى بالنسبة لنا. نحن نتفهم أنه في الوقت الحالي، لم نصل إلى هناك بعد، للأسف، روسيا تفهم هذا جيدًا، وهم يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يسهل علينا الانضمام. لكننا في طريقنا نحو الناتو، لأن الناتو أفضل ضمان أمني لنا، لبلدنا، لأطفالنا”.



قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أمس الثلاثاء إنه بينما يجب دعم أوكرانيا، يجب منح روسيا الفرصة لتكون عضوًا في النظام العالمي.

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وردا على سؤال حول تصريحات كيسنجر بشأن مكانة روسيا في العالم، قال زيلينسكي “لقد احتلت روسيا بالفعل مكانة بين الإرهابيين”.وأضاف: “أولويتنا ومهمتنا السياسية اليوم رؤية مختلف القادة والشخصيات السياسية، أولئك الذين لا يزالون على صلة وثيقة جدًا أو كانوا على صلة حتى وقت قريب، حتى يتمكنوا من إدراك الخطأ الكبير الذي ارتكبه بوتين”.