زيلينسكي يناشد قادة أوروبا لإنقاذ أوكرانيا

كرر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مجددًا رغبته في انضمام أوكرانيا إلى حلف “الناتو”، وقال للقادة المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي إن التحالف أفضل ضمان أمني لنا.
وقال زيلينسكي، “الضمانات الأمنية من بين الأولويات القصوى بالنسبة لنا. نحن نتفهم أنه في الوقت الحالي، لم نصل إلى هناك بعد، للأسف، روسيا تفهم هذا جيدًا، وهم يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يسهل علينا الانضمام. لكننا في طريقنا نحو الناتو، لأن الناتو أفضل ضمان أمني لنا، لبلدنا، لأطفالنا”.
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أمس الثلاثاء إنه بينما يجب دعم أوكرانيا، يجب منح روسيا الفرصة لتكون عضوًا في النظام العالمي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!