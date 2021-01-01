للإبلاغ عن جروبات الغش.. ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بتوفير خط ساخن



جروبات الغش جروبات الغش

أصدر ائتلاف أولياء أمور مصر بياناً إعلامياً عبر خلاله عن استياءه من استمرار جروبات الغش الموجودة على تليجرام في عملها بشكل يومي طوال ايام امتحانات نصف العام 2023 دون اي سيطرة من المسئولين.



وقالت داليا الحزاوي - مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : إن ظاهرة الغش عبر التلجرام او اي وسيلة اخرى ، ظاهرة خطيرة يجب أن يتم مواجهتها بتحرك سريع من قبل وزارة التربية والتعليم لوقفها ، فهي لم تعد تقتصر فقط علي الثانوية العامة بل امتدت لجميع السنوات الدراسية



وأضافت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : جروبات الغش على تليجرام تنجح يوميًا في نشر اسئلة الامتحانات بالإجابات كأنه مسلسل يومي لا يتوقف .

قد يعجبك أيضا...

وأضافت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : ان استمرار عمل جروبات الغش في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ، ينذر بوجود خلل كبير يجب معرفته ومعالجته قبل امتحانات الثانوية العامة 2023 ، فيكفي ما حدث في الاعوام السابقة من ظلم للطالب المجتهد .وتساءلت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : أين دور المدرسة في تفتيش الطلاب قبل دخول اللجنة ؟ وأين دور المراقب في اللجنة و اين دور رئيس الدور واين دور رئيس اللجنة ؟؟واختتمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : نرجو من وزارة التربية والتعليم ، توفير خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الغش حتى يتم تعقبها وتوقيع اقصي العقوبة علي المسئول عنها ، لإنه من آمن العقاب أساء الأدبواقترحت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، أن يتم عمل نماذج مختلفة من الامتحانات متكافئة الصعوبة حتى يكون هناك صعوبة في الغش بأي وسيلة .وأخيراً قالت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر : نرجو من المراقبين داخل لجان الامتحانات ، ألا ياخذهم الشفقة بأي طالب يريد الغش ، فالطالب الغشاش سيصبح يومًا ما مهندسا و طبيبا غشاشاوكانت قد شهدت اليوم جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور اسئلة واجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بعد توزيعها في لجان الامتحاناتوكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من التعليمات الخاصة بـ امتحانات نصف العام 2023 تتمثل في :ضرورة أن تقيس الأسئلة القدرات العقلية ونواتج التعلم الحقيقيةالالتزام بالمستويات المعرفية في الورقة الامتحانية لتكون مقسمة 30?? للفهم و40?? للتطبيق و30?? لحل المشكلات والإبداعمراعاة تناسب الوقت المخصص للإجابة على الأسئلة والمراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحانالصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤالالأسئلة المقالية قصيرة ومحددة وواضحة والإجابة عليها قصيرةإحالة أي جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة للمحاكمة التأديبية أو الجنائيةإتاحة نموذج استرشادي كامل لامتحان الثانوية العامة على موقع الوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكي امتحان آخر العام وإتاحة نموذج الإجابةإجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة الامتحانات بشكل كامل بما في ذلك منع الغش في اللجان