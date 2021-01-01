بعد القبض عليه .. ماذا وجدت الشرطة بشقة زعيم المافيا الإيطالية



زعيم المافيا الإيطالية زعيم المافيا الإيطالية



كشفت صحيفة "ديلي ستار" عن محتويات منزل زعيم المافيا الإيطالية الذي كان يختبأ به قبل إلقاء القبض عليه من قبل القوات الخاصة الإيطالية.



محتويات شقة زعيم المافيا الإيطالية

واوضحت الصحيفة أن الشرطة الإيطالية، اكتشفت بمخبأ زعيم المافيا الإيطالية، غرفة مليئة بالعطور الباهظة وملابس فاخرة ومنشطات جنسية وغيرها من الأشياء الأخرى.



زعيم المافيا الإيطالية

وأفادت الصحيفة أن زعيم المافيا الإيطالية "كوزا نوسترا ميسينا دينارو" عاش في شقة فاخرة في بلدة كامبوبيلو دي مازارا الصغيرة في صقلية لمدة ستة أشهر على الأقل قبل القبض عليه، حيث كان هاربا لمدة 30 عامًا بعد أن تم وضعه على قائمة المطلوبين في إيطاليا.

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أسطول من العربات الفاخرةطاردت الشرطة زعيم المافيا الإيطالية البالغ من العمر60 عاما ، بعد تسببه في أكثر من 50 جريمة قتل ارتكبت خلال التسعينيات ، عندما كان قتلة المافيا يشنون حربًا ضد القضاة ورؤساء الشرطة.خلال تفقد الشرطة لشقة زعيم المافيا الإيطاليةوأشارت الصحيفة أن زعيم المافيا الإيطالية، كان يعيش بشكل جيد خلال سنوات هروبه ، حيث كان يمتلك أسطولا من السيارات الفاخرة ، وخزانة ملابس مليئة ببدلات فيرساتشي وأرماني ، ومجموعة من ساعات رولكس.زير نساءوقال المتحدث باسم الشرطة الإيطالية فابيو بوتينو: "وجدنا ملابس باهظة الثمن ، تظهر أنه ليس لديه مشاكل مالية ، ونحن الآن نتحقق من آثار الحمض النووي ونبحث عن أماكن خبأ فيها وثائق مهمة".وأضاف أن طوال فترة حكم “كوزا” كزعيم للمافيا ، اكتسب سمعة باعتباره زير نساء ، وهذا لقى رفضاً من باقي زعماء العصابات الإجرامية.