يعشقها الجميع .. طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة



المسقعة باللحمة المفرومة المسقعة باللحمة المفرومة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، المسقعة من الأكلات المصرية الشهيرة التى يمكن أن تكون اقتصادية وفاخرة، وفى كلا الحالتين مذاقها لا يقاوم ولها عشاق كثيرون.



وطريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة سهلة وبسيطة، فهى عبارة عن طبقات باذنجان مقلي ولحم مفروم، وتقدم بالخبز أو الأرز الأبيض.



وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.

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مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة:نصف كيلو باذنجان رومي3 حبات بطاطسبصلة متوسطة مقطعة حلقات2 حبة طماطم مقطعة حلقاتللعصاجنصف كيلو لحم مفرومنصف كيلو بصل مفرومملح وفلفلرشة قرفةثمرة فلفل رومى مقطعة قطع صغيرةحبة طماطم صغيرة مقطعة مكعباتملعقة معجون طماطمطريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:-- نعصج اللحم، حيث نشوح البصل فى قليل من الزيت، ثم نضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لونه، ثم نضيف باقى المكونات ونتركها على النار الهادئة حتى تمام النضج، ثم نتركها جانبا.- نقطع الباذنجان والبطاطس شرائح ونقليهم فى الزيت حتى تمام النضج، ثم نتركهم جانبا.- نحضر صينية أو طاجن بايركس، ونرص به طبقة باذنجان، ثم طبقة لحم مفروم، ثم طبقة بطاطس، ثم طبقة باذنجان، ثم طبقة لحم، ثم طبقة بطاطس، ثم طبقة باذنجان.- ثم نضع على الوجه حلقات البصل والطماطم، ويمكن نضيف 2 ملعقة صلصة حسب الرغبة، وندخلها الفرن حتى يحمر وجهها، وتقدم ساخنة.طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، فيتوولعمل المسقعة بالبشاميلمكونات عمل المسقعة بالبشاميل:باذنجان رومى حلقات حوالى نصف كيلونصف كيلو لحم مفروم3 حبات بصل كبيرة مفروم ناعمملح وفلفلملعقة صلصةبهاراترشة قرفةللبشاميل2 ملعقة زبد أو زيت2 ملعقة كبيرة دقيق2 كوب لبن حليبكوب ماءمكعب مرقملح وفلفل أبيضطريقة عمل المسقعة بالبشاميل:--نقلى الباذنجان الرومى فى الزيت حتى تمام النضج، ثم نتركه جانبا.-ثم نعصج اللحم، حيث نشوح البصل ونضيف له اللحم، ونتبل بالملح والفلفل.-ثم نضيف الصلصة، ونتركها تنضج ثم نرفعها من على النار ونتركها جانبا.-ثم نحضر البشاميل حيث نحمر الدقيق فى الزبد أو الزيت ونضيف اللبن تدريجيا، ونقلب حتى يغلظ القوام.-ثم نضيف الماء لأن البشاميل هنا يكون خفيف قليلا.-ثم نضيف مكعب مرقة الدجاج والملح والفلفل، ونرفعه من على النار.-ثم نحضر قالب فرن أو صينية صغيرة، ونضع بها ملعقة بشاميل.-ثم نرص طبقة من الباذنجان وعليها اللحم المفروم، ثم طبقة أخرى من الباذنجان، ثم نضيف البشاميل على الوجه.-وندخلها الفرن الساخن لمدة ربع ساعة.-ثم نغلق الفرن ونفتح الشواية ونتركها حتى يحمر وجها، وتقدم بعدها ساخنة مع الأرز الأبيض.فوائد المسقعة- والمسقعة عبارة عن باذنجان وخضروات ولحم وهى مكونات مهمة لاحتوائها على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ما يدفع الأمهات إلى تحضيرها باستمرار خاصة أن مذاقها شهر يقبل عليه الكبار والصغار، فهى تقدم بجانب الأرز أو الخبز وهى تعد وجبة غذائية متكاملة.- والباذنجان من الخضروات المهمة التي لها قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على عنصر الحديد بكميات كبيرة بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والعناصر الأخرى، ما يجعله مقوى جيد للمناعة ومقاوم للسرطانات، ويساعد فى علاج أنيميا فقر الدم، لذا ينصح خبراء التغذية دائما بتناوله باستمرار ويفضل تناوله نيئا.