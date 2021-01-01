اعرف ازاى تحمى نفسك من الربو في الشتا



الربو الربو

يمكن أن يؤثر فصل الشتاء على الجهاز التنفسي ويؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ويمكن أن يؤدي استنشاق الهواء البارد إلى تهيج مجرى الهواء وإحداث أعراض مثل ضيق التنفس والسعال وإنتاج المخاط، كما أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو في الشتاء، بحسب موقع "Health".



ومن أسباب زيادة أعراض الربو في الشتاء أننا نقضي المزيد من الوقت في المنزل وقد نتنفس هواءً يحتوي على محفزات مثل العفن ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار، وإذا خرجنا ، فهناك فرصة للتعرض للهواء البارد، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو، كما أن هناك زيادة في التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا ، مما قد يؤدي إلى نوبات الربو.



نصائح لمرضى الربو للبقاء بأمان في الشتاء



الوقاية هي أفضل استراتيجية لمعالجة الربو فيما يلي بعض النصائح لتجنب حدوث المضاعفات هذا الشتاء:



1. الترطيب

اشرب الكثير من السوائل لتحافظ على رطوبتك في الشتاء، يميل الناس إلى تقليل تناول السوائل، مما قد يضر رئتيهم تناول الأطعمة المغذية أيضًا لتحافظ على صحتك وتحمي نفسك من التهابات الجهاز التنفسي.



2. حافظ على يديك نظيفة

تعتبر نظافة اليدين من أفضل الطرق لحماية نفسك اغسل يديك بالماء والصابون للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي ، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.



3. غط نفسك بشكل صحيح

احرص دائمًا على تغطية نفسك، خاصة أثناء الخروج. احتفظ بوشاح وقفازات وسترة إضافية معك تحسبًا لانخفاض درجة الحرارة بشكل مفاجئ.



4. حاول التنفس من خلال أنفك



الشتاء هو موسم الإنفلونزا الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الربو بل يؤدي إلى تفاقمها. من الأفضل أن تتنفس من خلال أنفك عندما تكون بالخارج لأن الممرات الأنفية ترطب الهواء قبل أن ينتقل إلى رئتيك.



5. الحصول على التطعيم وتناول الأدوية

استعد للموسم من خلال الحصول على التطعيم الموصى به ضد الإنفلونزا والالتهاب الرئوي وكورونا.

استمر في تناول دواء الربو كما هو موصوف من قبل الطبيب. لا تفوته أو توقفهم بمفردك حتى لو لم تكن لديك أعراض.



6. تجنب المنتجات المعطرة

تجنب استخدام المنتجات المعطرة مثل الشموع أو مواد التنظيف أو منتجات الغسيل ، حيث يمكن أن تحدث نوبات الربو إذا تعرضت للرائحة.

أيضًا ، اتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء وجودك في المطبخ ، لأن الدخان المفاجئ أو الدخان أو الرائحة القوية قد تؤدي أيضًا إلى الإصابة بالربو.



7. لا تقضي الكثير من الوقت مع حيواناتك الأليفة

حدد الوقت الذي تقضيه مع الحيوانات الأليفة لأن وجود كلب أو قطة في منزلك قد يؤدي إلى الإصابة بالربو. حاول إبعاده عن غرفة النوم قدر الإمكان.



8. ابحث عن عث الغبار



قد يؤدي عث الغبار الموجود على السجاد والمراتب إلى الإصابة بالربو استخدم أغطية واقية من العث على المرتبة حافظ على المنزل باردًا وجافًا، حيث لا ينمو عث الغبار والعفن جيدًا عندما يكون الجو باردًا وجافًا.

قم بتشغيل المروحة في الحمام لتجفيف الجدران والأرضية

استخدم "الشفاط" في المطبخ

تعد العدوى مثل نزلات البرد والسعال والإنفلونزا أكثر شيوعًا خلال أشهر الشتاء. كما أنه يجعل من حولك أكثر عرضة للإصابة بالبرد والسعال بسبب الهباء الجوي الذي ينطلق عند السعال الابتعاد عن الأشخاص الذين يسعلون أو يعانون من التهابات الجهاز التنفسي أيضا ، اتخاذ التدابير المناسبة.

