تفاصيل .. حيلة تساهم في فقدان الوزن بسهولة



فقدان الوزن فقدان الوزن

قد تكتسب الوزن مع مرور الوقت ومن ثم يصعب فقدانه.. إلا أنه قد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كامبريدج، أن خسارة الوزن يمكن أن تحقق عندما يقتنع الشخص أنه يعاني من زيادة الوزن.







بهذه الطريقة البسيطة يمكن فقدان الوزن بسهولة

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ويقترح الباحثون، أن مجرد التفكير في أننا نعاني من زيادة كبيرة في الوزن قد تساعدنا على تناو كميات أقل من الطعام، والابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من الوزن.وتابع الباحثون، انه يمكن خسارة الوزن عندما يعتقد الشخص أنهم ممتلئ، أعطى الباحثون 151 شخصًا وجبة غداء قياسية قبل بدء الدراسة بعد ثلاث ساعات، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وتم تقسيم المتطوعين إلى خمس مجموعات ، حيث طُلب من مجموعة واحدة تخيل تناول ضعف كمية الغداء حتى يصبحوا "ممتلئين للغاية لدرجة يصعب معها التحرك".بهذه الطريقة البسيطة يمكن فقدان الوزن بسهولةوثم تم إعطاؤهم البسكويت ، وسمح لهم بتناول ما يحلو لهم. أولئك الذين تخيلوا تناول وجبة غداء ضخمة تناولوا ما يقرب من ثلث كمية البسكويت حوالي 122 سعرًا حراريًا أقل.وكتبت الدكتورة جوانا زيبولا ، من جامعة كامبريدج، أن الحالة المزاجية لها عامل كبير في خسارة الوزن بين الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد .وأوضحت زيبولا، انه يمكن خسارة الوزن عند الاقتناع بأننا نعاني من الوزن الزائد، لذا يساهم بشكل كبير في عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، والإبتعاد عن الأطعمة الغير صحية.