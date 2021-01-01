ملعقة كهربائية تجعل مذاق الطعام أفضل

تحل الملعقة الكهربائية محل التوابل والنكهات وتؤثر من تلقاء نفسها على براعم التذوق في الفم، حسبما نقلت RT.
وجاء في بوابة New Atlas Portal الإلكترونية أن الملعقة التي تسمى بـ SpoonTEK تباع على الإنترنت مقابل 29 دولارا، حيث تم وصفها بالبديل الصحي للنكهات بدءا من الملح وانتهاء إلى الغلوتامات الأحادية الصوديوم، وبحسب مطوّريها، يجب أن تجعل الملعقة الكهربائية أي نظام غذائي غير مُؤلم، وخاصة النظام الغذائي الخالي من الملح. وعلى الرغم من أنه يمكنك تناول أي شيء باستخدام الملعقة الكهربائية، إلا أنها أكثر ملاءمة للأطعمة الرطبة، مثل الحساء والزبادي وما إلى ذلك .
وتحتوي الملعقة الذكية على بطارية كهربائية صغيرة الحجم وقطبيْن كهربائيين: أحدهما في الجانب السفلي من المقبض والآخر في قسم الوعاء. وتتلامس أصابع اليد مع قطبي المقبض، وعندما يأخذ الشخص ملعقة في فمه ويلامس قطبا كهربائيا آخر في أسفل الملعقة بلسانه وشفتيه تُغلق الدائرة الكهربائية ويضرب التيار الكهربي مستقبلات الذوق ويقوم بذلك بتقوية طعم المأكولات. وفي نفس الوقت، يضيء مؤشر LED الموجود على الملعقة ويتم تشغيل الموسيقى. والتيار الكهربائي ضعيف للغاية، ولا يزيد عن 0.5 أمبير.
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