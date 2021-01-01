أوبو تعتزم إطلاق إصدار جديد من Reno 8



Oppo Reno 8 Oppo Reno 8

تضم سلسلة الفئة المتوسطة من أوبو رينو 8، حوالى 7 إصدارات مختلفة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تسريب شهادات متعددة تظهر أن عملاقة التقنية الصينية تعمل على إصدارين جديدين من تشكيلة Oppo Reno 8.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت العديد من التسريبات أن أوبو تعتزم إطلاق هاتف جديد تحت اسم Oppo Reno 8T، في طرازين مختلفين إصدار مخصص لشبكات الجيل الخامس 5G، وإصدار آخر يعمل بشبكات 4G، ويتميز الأخير بتصميم مشابها لـ Oppo A1 Pro، لكن بمحاذاة كاميرا مختلفة.



سعر ومواصفات Oppo Reno 8T

وتظهر الصور المسربة، أن الإصدار القادم من Reno 8، سيأتي بشاشة كبيرة مسطحة، من المحتمل أن تكون من نوع AMOLED، وذلك نظرا لعدم وجود أي دليل بالصور المسربة لوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب أو الخلف، إلى جانب وجود ثقب واحدة لكاميرا الصور الشخصية في الزاوية اليسرى العليا.

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وسيصل إصدار Reno 8T 4G، في خيارين من الألوان الأول هو البرتقالي والذي سيتميز بخلفية مصنوعة من الجلد الصناعي، بالإضافة إلى لون أسود أكثر وضوحا.وأشارت تقارير سابقة إلى أن سلسلة Reno 8 ستصل إلى الهند خلال الأسبوع الأول من فبراير، بما في ذلك إصدار Reno 8T 4G، و Oppo Reno 8T 5G، وسيصل الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 + 2+ 2 ميجابكسل.ووفقا للتسريبات السابقة، فإن هاتف أوبو الجديد Reno 8T 4G، سيتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G99، وهي شريحة متوسطة المدى قوية يمكنها أن تقدم أداء رائعا بشكل عام، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.ومن المحتمل أن يحزم هاتف Reno 8T 4G، بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة والتي ستدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عبر منفذ USB-C، وسيعمل الهاتف مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13، المعتمدة على نظام التشغيل الأحدث أندرويد 13.وسيحصل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودا بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز.وبالنظر إلى مواصفات الجاهاز، فمن المحتمل أن يأتي إصدار Reno 8T 4G، بسعر أرخص من الطرازات الأساسية في سلسلة رينو 8، حيث تشير بعض الشائعات إلى أنه من المتوقع أن يتوفر مقابل سعر يبدأ 280 دولار (أي ما يعادل 8200 جنيه مصرى).