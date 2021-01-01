مواصفات و سعر Zenfone 8 Flip.. أسوس تزود هذه الهواتف بـ أندرويد 13



Zenfone 8 Flip Zenfone 8 Flip

بدأت شركة أسوس Asus، في طرح الإصدار المستقر من نظام التشغيل أندرويد 13، لطرازاتها الرائدة لعام 2021، والتي تتمثل في الإصدار القياسي Zenfone 8 والهاتف القابل للطي Zenfone 8 Flip.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يجلب تحديث البرنامج الثابت رقم 33.0210.0210.210، لهاتفي أسوس Zenfone 8 و 8 Flip، أحدث تصحيح أمني لشهر يناير 2023، إلى جانب مزايا نظام التشغيل أندرويد 13، وبعض الإضافات المميزة من Asus، وتتضمن ما يلي:



- ترقية نظام التشغيل إلى أندرويد 13.

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- تحديث مدير الهاتف وجهات الاتصال والهاتف ومسجل الطوارئ ومدير الملفات والآلة الحاسبة والساعة والمعرض والطقس ومسجل الصوت والإعدادات ونقل البيانات والنسخ الاحتياطي المحلي وما إلى ذلك.- تغيير تصميم واجهة الهاتفين واستبدالها بتصميم أندرويد 13، إلى جانب ترقية لوحة الإعدادات السريعة المعدلة ودرج الإشعارات ولوحة الصوت.- إضافة ميزة إذن الإعلام، والتي تمكنك من ضبط إذن كل تطبيق في إعدادات التطبيقات والإشعارات.- أضافت حافظة النظام ميزات "الحذف التلقائي" والمحرر.- إضافة خيار الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة لميزة اختصار قفل الشاشة، وميزة التحكم من الجهاز المقفل في إعداد شاشة التأمين والقفل.- تم تعديل تصميم لوحة الاتصال وصفحة تفاصيل جهات الاتصال في تطبيق الهاتف لعرض المعلومات بشكل أكثر وضوحًا.سعر ومواصفات هاتف أسوس Zenfone 8 Flipيأتي هاتف أسوس Zenfone 8 Flip القابل للطي، بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 6.يتم تشغيل هاتف Zenfone 8 Flip، بواسطة معالج من نوع كوالكوم الرائد Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.يتمتع هاتف أسوس Zenfone 8 Flip، بكاميرا خلفية منعكسة أو قابلة للتدوير، تأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرا الرئيسية منها تأتي مع مستشعر سوني IMX686، بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر IMX363 بدقة 12 ميجابكسل وبزوايا عرض واسعة، ومستشعر OmniVision بدقة 8 ميجابكسل، وتتيح الكاميرا الرئيسية إمكانية التقاط صور شخصية من خلال عكسها للواجهة الأمامية للجهاز باستخدام أداة التدوير المدمجة بالهاتف.ويحزم هاتف أسوس Zenfone 8 Flip، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع HyperCharge بقدرة 30 وات.ويتوفر هاتف أسوس Zenfone 8 Flip، مقابل سعر حوالى 538 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و900 جنيه مصري).