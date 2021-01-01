تكشف ابل النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة Mac mini وMacBook Pro برقاقات M2 Pro وM2 Max



M2 Pro وM2 Max M2 Pro وM2 Max

كشفت ابل النقاب عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Mac mini وMacBook Pro التي تأتي برقاقات ابل الجديدة M2 Pro وM2 Max.



انطلقت إصدارات 2023 من أجهزة MacBook Pro التي تأتي بحجم 14 و16 إنش، وMac mini التي تأتي برقاقات Apple M2 Pro و M2 Max.



وتقدم رقاقات Apple M2 Pro و M2 Max بتعزيز في آداء المعالجة بنسبة 20%، وكرت الشاشة بنسبة 30%.

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كما يأتي معالج M2 Pro في خيارات في الذاكرة بين 16 إلى 32 جيجا بايت رام، وتدعم رقاقة M2 Max ذاكرة 32 أو 64 أو 96 جيجا بايت رام، مع ذاكرة فلاشية 512 جيجا بايت والتي تصل إلى 8 تيرابايت.أيضاً يأتي إصدار MacBook Pro المميز بحجم 14 إنش، بعمر تشغيل الفيديو يصل إلى 18 ساعة، أو 12 ساعة من التصفح اللاسلكي على شبكة الإنترنت.بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 16 إنش، وعمر تشغيل فيديو 22 ساعة، و15 ساعة من التصفح اللاسلكي على شبكة الإنترنت.وتدعم الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro تقنية Wi-Fi 6E في الإتصال اللاسلكي بشبكات الإنترنت، وتضم الأجهزة منفذ HDMI بمعايير 2.1، والتي تدعم دقة تصل إلى 8K بمعدل تحديث 60Hz، أو بدقة 4K بمعدل 240Hz.كما يأتي MacBook Pro بحجم 14 إنش بسعر يبدأ من 1999 دولار، أو سعر 2499 دولار للنموذج الأعلى، أو سعر 3099 لأعلى نموذج من الجهاز.بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 16 إنش بسعر يبدأ من 2499 دولار، أو سعر 2699 دولار للنموذج الأعلى، كما يأتي أعلى نموذج بسعر 3499 دولار.أيضاً كشفت ابل عن أجهزة Mac mini الجديدة للعام 2023، والذي يضم برقاقة M2 أو M2 Pro، بسعر يبدأ 599 دولار.وينطلق Mac mini برقاقة M2 بسعر يبدأ من 599 دولار، أو 799 دولار، مع عدد 8 من الأنوية في وحدة المعالجة، و10 من الأنوية في كرت الشاشة، مع ذاكرة 8 جيجا بايت رام، وتدعم الأجهزة التهيئة بذاكرة 16 أو 24 جيجا بايت رام.بينما يأتي الإصدار المميز بمعالج M2 Pro بسعر 1299 دولار، و10 من الأنوية في وحدة المعالجة، و16 من الأنوية في كرت الشاشة، أو عدد 12 من الأنوية في وحدة المعالجة، و19 من الأنوية في كرت الشاشة، وذاكرة موحدة بسعة 16 جيجا بايت رام، ويدعم الترقية إلى 32 جيجا بايت رام.أيضاً تأتي الأجهزة برقاقة M2 بسعة 2 تيرابايت، ويدعم الإصدار المميز برقاقة M2 Pro حتى سعة 8 تيرابايت، ويتوفر M2 Max لجهاز Mac mini.كما يدعم Mac mini تقنية Wi-Fi 6E في الإصدار المميز برقاقة M2 Pro، ويضم منفذ HDMI 2.1، مع 4 منافذ Thunderbolt 4، أو 2 من المنافذ في الإصدار المميز برقاقة M2.