تعلن سامسونج عن جهاز Galaxy Book2 Go بميزة الإتصال بشبكات 5G

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صورة الخبر: Galaxy Book2 Go
Galaxy Book2 Go

كشفت سامسونج النقاب عن جهاز Galaxy Book2 Go الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، ويضم معالج Snapdragon 7c+ Gen 3.

يتميز الإصدار الجديد من أجهزة Galaxy Book2 Go بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي بتصميم نحيف، بنظام تشغيل Windows، ورقاقة Snapdragon 7c+ Gen 3.

أيضاً يتميز Galaxy Book2 Go 5G بدعم اثنان من شرائح 5G، حيث يجمع بين شريحة SIM فعلية وشريحة إلكترونية eSIM، على أن يدعم الجهاز وضع الإستعداد لشريحة واحدة فقط.

ويدعم الجهاز الإتصال بشبكات Wi-Fi 6E، كما يأتي بميزة الإقتران بأجهزة Galaxy لدعم المستخدم بمميزات إضافية، حيث يدعم الإتصال بأجهزة Galaxy Tab لدعم المستخدم بشاشة إضافية، كما يدعم الجهاز الإقترات بسلاسة بسماعات Galaxy Buds اللاسلكية.

ويضم Galaxy Book2 Go شاشة IPS LCD بحجم 14 إنش، ودقة 1080 بيكسل، كما يتميز الجهاز بسماكة 15.5مم، ووزن 1.44 كجم.

كما يدعم هذا الإصدار معايير MIL-STD-810H لذا يتميز بتصميم أعلى في مقاومة إرتفاع الحرارة، والصدمات، أو الضغط المنخفض والرطوبة.

أيضاً ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Windows 11 Home، ويدعم تطبيقات x86، بحجم 32 بت و64 بت، كما تأتي رقاقة Snapdragon 7c+ Gen 3 الجديدة من كوالكوم بعدد 6 من الأنوية بعملية تصنيع TSMC، وتضم شريحة مودم X53، ونظام FastConnect 6700.
ويضم الجهاز اثنان من منافذ USB-C، ومنفذ USB-A 2.0، ومدخل combo للسماعات، أيضاً يأتي الجهاز بفتحة لبطاقة microSD، وشريحة nanoSIM، ويضم بطارية بقدرة 42.3Wh، ويدعم الشحن بمحول 45W، ويتوفر Galaxy Book2 Go في نهاية شهر يناير عبر موقع سامسونج الرسمي.

المصدر: بوابه المتميز

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