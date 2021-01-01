تعلن سامسونج عن مستشعر تصوير بدقة 200 ميجابكسل

أعلنت شركة سامسونج يوم الثلاثاء عن مستشعر التصوير الأحدث (ISOCELL HP2) بدقة هائلة قدرها 200 ميجابكسل، وهو يمتاز بدعم “تقنية مُحسّنة للبكسلات، وقدرة تامة على التقاط صور مذهلة في الهواتف الذكية الرائدة”.
وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان إن مستشعر التصوير الجديد ISOCELL HP2 يضم 200 مليون بكسل قياس الواحد منها 0.6 ميكرومتر، وذلك في مساحة قدرها 1/1.3 بوصة، وهي المساحة ذاتها للمستشعرات التي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل والتي تُستخدم على نطاق واسع في كاميرات الهواتف الذكية الرائدة الحالية. وبتوفير عدد أكبر من البكسلات في المساحة ذاتها، فإن ذلك يتيح للمستهلكين الاستمتاع بدقة أعلى دون الحاجة إلى زيادة المساحة التي تشغلها الكاميرات في الهواتف.
وأوضحت سامسونج أن المستشعر يُضيف، بفضل تقنية دمج البكسلات المتطورة التابعة لها (Tetra2pixel)، المزيد من التنوع إلى الكاميرا لأنه يحاكي أحجامًا مختلفةً للبكسل لاستيعاب مستويات الإضاءة المختلفة. فحينما يكون المستشعر في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، فإنه إما يتحول إلى مستشعر بدقة 50 ميجابكسل وقياس 1.2 ميكرومتر للبكسل، أو مستشعر بدقة 12.5 ميجابكسل وقياس 2.4 ميكرومتر للبكسل عن طريق ربط 4 إلى 16 بكسلًا متجاورًا.
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