صور مسربة من حملة سامسونج لسلسلة Galaxy S23

Galaxy S23 Galaxy S23

رصدت أحدث التسريبات المصورة من حملة سامسونج الترويجية لسلسلة Galaxy S23 والتي تكشف عن صور واضحة لإصدارات سامسونج القادمة Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، وأيضاً Galaxy S23 Ultra.



يعقد حدث سامسونج في الأول من فبراير للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S23، حيث تنطلق الإصدارات الجديدة في عدد من الأسواق العالمية.



ولقد بدأت سامسونج في فتح باب التسجيل قبل بدء الحجز المسبق في بعض الأسواق بالفعل مثل السوق الهندي.

قد يعجبك أيضا...

ولقد كشفت العديد من التسريبات التي جاءت حتى الآن عن تفاصيل كاملة حول مواصفات الإصدارات القادمة من هواتف Galaxy S23، بينما تقدم التسريبات المصورة الجديدة من حملة سامسونج التسويقية التي نشرت عبر “SnoopyTech” نظرة واضحة على تصميم هذه الإصدارات.ويظهر هاتف Galaxy S23 Ultra في الصور الترويجية المسربة باللون الأخضر، بينما يظهر هاتف Galaxy S23 Plus باللون الأرجواني.أيضاً تكشف الصور المسربة عن هاتف Galaxy S23 الذي يظهر بلون زهرة القطن، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار أيضاً باللون الأسود.وتستعرض الصور بشكل واضح تصميم هواتف Galaxy S23، حيث يظهر هاتف Galaxy S23 Ultra بتصميم يحاكي الصندوق مع شاشة منحنية.كما تكشف الصور الترويجية المسربة عن تصميم هواتف Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus المميز بإطار مسطح ويضم ثلاثة من المستشعرات في الجهة الخلفية بتصميم دائري بسيط.يذكر أن سامسونج تدعم سلسلة هواتف Galaxy S23 القادمة برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم، مع نظام تشغيل Android 13، وواجهة One UI 5.1، أيضاً من المتوقع أن يضم Galaxy S23 Ultra مستشعر سامسونج الجديد المميز بدقة 200 ميجا بيكسل، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول الجيل الجديد من هواتف سامسونج المميزة.