تكشف صور مسربة عن تصميم جديد لكاميرة سلسلة Oppo Find X6



Oppo Find X6 Oppo Find X6

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم الكاميرة في سلسلة هواتف Oppo Find X6 المرتقبة.



تستعد شركة Oppo للإعلان قريباً عن سلسلة هواتف Find X6، ولقد كشفت التسريبات مؤخراً عن تفاصيل مواصفات الشاشة للإصدار الرئيسي من السلسلة Finx X6.



وتسلط أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد الضوء على تصميم الغطاء الخلفي لسلسلة Oppo Find X6، حيث تظهر الكاميرة الخلفية بتصميم مختلف عن التسريبات السابقة التي كشفت عن تصميم مستطيل للكاميرة، بينما تكشف الصور الجديدة عن تصميم دائري كبير الحجم للكاميرة يتضمن عدد من المستشعرات.

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وتتضمن وحدة الكاميرة ثلاثة من المستشعرات، والتي تشمل مستشعر بعدسات periscope telephoto وهي من المميزات التي غابت عن إصدارات Oppo السابقة من هواتف Find X3 و Find X5.أيضاً توضح الصور المسربة التصميم المزدوج في الغطاء الخلفي لهواتف Oppo Find X6 والذي يجمع بين السيراميك والتصميم الجلدي في الجزء السفلي.من جانب أخر يجمع تصميم الكاميرة بين اللون الأسود في الجزء العلوي، واللون الرمادي المعدني في الجزء السفلي من وحدة الكاميرة، كما تكشف الصور المسربة عن علامات Hasselblad وMariSilicon التجارية.يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن الإصدار الرئيسي من سلسلة Oppo Find X6 يأتي بشاشة Flexible AMOLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 2772 في 1240 بيسكل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتعتيم 2160Hz PWM.أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 1، ويضم مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل في كاميرة السيلفي، بينما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W