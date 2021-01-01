تراجع 16.2 % في شحنات الكمبيوتر الشخصي بالعالم خلال 2022

سجّلت شحنات الكمبيوترات الشخصي حول العالم، قرابة 286.2 مليون وحدة خلال العام 2022، وهو ما يمثّل تراجعا بمعدّل 16.2% مقارنة بالعام 2021.
ويعدّ هذا أعلى معدّل للتراجع ربع السنوي في الشحنات منذ أن بدأت "جارتنر" في رصد شحنات أسواق الكمبيوتر الشخصي منتصف التسعينات، وقد بلغ إجمالي شحنات الكمبيوترات الشخصية حول العالم 65.3 مليون وحدة خلال الربع الأخير فقط من العام 2022، مسجلة تراجعاً بمعدّل 28.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن شركة "جارتنر" للأبحاث.
وأوضحت ميكاكو كيتاجاوا، مدير المحللين لدى "جارتنر" قائلة: انعكس تأثير توقعات ركود الأسواق، وارتفاع معدّلات التضخّم، وزيادة نسبة الفائدة بوضوح على مستويات الطلب على الكمبيوتر الشخصي، وبالإضافة إلى امتلاك معظم المستخدمين لأجهزة كمبيوتر حديثة نسبياً تمّ شراؤها خلال فترة الجائحة، فإن الافتقار للقدرة على تحمل المزيد من التكاليف تفوق على أية محفزات للشراء، مما أسهم في تراجع طلب المستهلك على الكمبيوتر الشخصي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات".
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