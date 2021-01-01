تراجع 16.2 % في شحنات الكمبيوتر الشخصي بالعالم خلال 2022

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سجّلت شحنات الكمبيوترات الشخصي حول العالم، قرابة 286.2 مليون وحدة خلال العام 2022، وهو ما يمثّل تراجعا بمعدّل 16.2% مقارنة بالعام 2021.



ويعدّ هذا أعلى معدّل للتراجع ربع السنوي في الشحنات منذ أن بدأت "جارتنر" في رصد شحنات أسواق الكمبيوتر الشخصي منتصف التسعينات، وقد بلغ إجمالي شحنات الكمبيوترات الشخصية حول العالم 65.3 مليون وحدة خلال الربع الأخير فقط من العام 2022، مسجلة تراجعاً بمعدّل 28.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن شركة "جارتنر" للأبحاث.



وأوضحت ميكاكو كيتاجاوا، مدير المحللين لدى "جارتنر" قائلة: انعكس تأثير توقعات ركود الأسواق، وارتفاع معدّلات التضخّم، وزيادة نسبة الفائدة بوضوح على مستويات الطلب على الكمبيوتر الشخصي، وبالإضافة إلى امتلاك معظم المستخدمين لأجهزة كمبيوتر حديثة نسبياً تمّ شراؤها خلال فترة الجائحة، فإن الافتقار للقدرة على تحمل المزيد من التكاليف تفوق على أية محفزات للشراء، مما أسهم في تراجع طلب المستهلك على الكمبيوتر الشخصي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات".

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وأضافت: "كما أن أسواق الكمبيوتر الشخصي لقطاع الشركات هي الأخرى تأثرت بالتباطؤ الاقتصادي، فمستويات الطلب على الكمبيوتر الشخصي على صعيد الشركات بدأت بتسجيل تراجع منذ الربع الثالث من العام 2022، إلا أنها انتقلت مؤخراً من مرحلة التباطؤ إلى درجة التراجع الملموس مؤخرا، إذ عمدت الشركات إلى تمديد دورة حياة الكمبيوترات الشخصية وتأجيل مشترياتها، مما يعني أن الأسواق لن تعود إلى تسجيل معدلات النمو قبل العام 2024".وفي الوقت ذاته، فإن المخزون المرتفع من وحدات الكمبيوتر الشخصي بدأت بالتراكم منذ الربع الأول من العام 2022 حتى أصبحت تمثل عقبة لأسواق الكمبيوتر الشخصي، كما أن ضعف إمدادات الكمبيوتر الشخصي الناجم عن ارتفاع الطلب ومشاكل سلاسل الإمداد خلال العام 2021 سرعان ما تحوّل إلى فائض في مستويات الإمداد بمجرّد أن بدأ الطلب في التراجع بشكل ملحوظ.