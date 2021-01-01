تقدم رام أول روبوت شحن ذكي لاسلكي للسيارات الكهربائية



روبوت شحن ذكي روبوت شحن ذكي

أصبح رام أول شركة مصنعة للسيارات تنتج نظام شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية.



أعلنت الشركة عن روبوت الشحن خلال فعالية تدشين رام 1500 ريفوليوشن الاختبارية، ويحمل الروبوت اسم Ram Charger. يقول مايك كوفال الرئيس التنفيذي لشركة رام “نعلم من جولة Real Talk الخاصة بنا أن عملائنا ليسوا قلقين فقط بشأن المدة التي ستستغرقها السيارة على الطريق، ولكنهم مهتمون أيضاً بمدى سهولة الشحن”. وأضاف خلال كلمته في معرض تقنيات المستهلكين “من خلال شاحن الروبوت الاستقرائي الجديد القادم رام تشارجر، سيصبح الشحن المنزلي سهلاً قدر الإمكان”.



تقول رام أن الروبوت يمكن أن يوفر ما يصل إلى 7 كيلوواط من الطاقة وأنه يمكن برمجته لشحن الشاحنة الكهربائية في ساعات الذروة عندما يكون سعر الكهرباء أقل. تشير الشركة أيضًا إلى أنها تهدف إلى بدء الإنتاج في عام 2025. وتقول رام أن روبوت الشحن الاستقرائي الخاص بها يمكن أن يحسن عمر بطارية السيارة بنسبة 15%.