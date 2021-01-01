تريد ولاية وايمونج الأمريكية حظر السيارات الكهربائية بحلول 2035!

آخر الأخبارأخبار السيارات › تريد ولاية وايمونج الأمريكية حظر السيارات الكهربائية بحلول 2035!

صورة الخبر: السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

العنوان صحيح كما هو! ليس الجميع سعداء ولا مرحبين بالسيارات الكهربائية، ولا حتى في الولايات المتحدة نفسها التي ترعى التحول للسيارات الكهربائية إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وتعد ولاية وايمونج مثالاً صارخاً على ذلك.

قدمت الولاية تشريعات جديدة على أمل التخلص التدريجي من بيع السيارات الكهربائية في الولاية بحلول عام 2035. وقال السناتور جيم أندرسون من الحزب الجمهوري أنهم يتراجعون “حظر المبيعات الجديدة للسيارات بمحركات الاحتراق الداخلي في ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك” وأضاف “الولايات المتحدة استثمرت باستمرار في صناعة النفط والغاز للحفاظ على المركبات التي تعمل بالغاز، وقد أدى هذا الاستثمار إلى استمرار توظيف آلاف الأشخاص في صناعة النفط والغاز في وايومنغ وفي جميع أنحاء البلاد”.

تم تقديم القرار بعنوان “التخلص التدريجي من مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2035” يوم الجمعة الماضي، وحظي بدعم قوى من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في ولاية وايومنغ. وللتوضيح فإن الولاية التي لا يزيد عدد سكانها عن 0.17% من إجمالي سكان الولايات المتحدة فإنها أحد أهم منتجي النفط في البلاد.

إلى جانب أحقيتها في الحفاظ على قوام اقتصادها فإن قانون وايمونج يوضح الأضرار الناتجة من السيارت الكهربائية على البيئة: “المعادن الحيوية المستخدمة في البطاريات الكهربائية ليست سهلة إعادة التدوير أو التخلص منها، مما يعني أن مدافن النفايات البلدية في وايومنغ وأماكن أخرى ستكون مطلوبة لتطوير ممارسات التخلص من هذه المعادن بطريقة آمنة ومسؤولة.

بغض النظر عن جدية الولاية في تنفيذ القانون الذي يبدو كطريقة للفت نظر الحكومة الأمريكية من أجل مساعدة الولاية في الحفاظ على اقتصادها أو تحويله بطريقة آمنة، فإن موجة التحول للسيارات الكهربائية مستمرة.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تريد ولاية وايمونج الأمريكية حظر السيارات الكهربائية بحلول 2035!

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8104

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager