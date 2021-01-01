وكيل جيلي يرفع سعر كولراي..بسبب زيادة الدولار..



كولراي كولراي

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز (وكيل سيارات جيلي في مصر) عن زيادة سعرية على سيارة جيلي كولراي 2022 المتاحة بالسوق المحلي، وذلك بعد تغير وارتفاع سعر الدولار في مصر، حيث أصبحت الأسعار الجديدة للسيارة كالتالي:



- فئة كومفورت من 569 إلى 629 ألف جنيه (زيادة 60 ألف جنيه).



- فئة بريميوم من 639 إلى 719 ألف جنيه (زيادة 80 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

- فئة بلاك ريم من 495 إلى 729 ألف جنيه (زيادة 234 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 3 أسطوانات بسعة 1500 سي سي يتصل بشاحن توربيني، وهو بقوة 175 حصان و255 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل الحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم الكماليات الأساسية المتاحة بالسيارة فهي كالتالي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مثبت سرعة.- نظام التحكم في الجر TCS.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مكابح يد كهربائية.- كاميرا خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح أمامية LED نهارية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- إشارات LED بالمرايات الجانبية.- 4 منافذ عوادم خلفية.- فرش داخلي من القماش الأسود.- مقعد للسائق قابل للتعديل يدويا في 6 اتجاهات.- شاشة رقمية 3.5 بوصة لعدادات السيارة.- نظام Start/Stop لإيقاف وتشغيل المحرك بضغطة زر.- شاشة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- منافذ يو اس بي أمامية وخلفية لشحن الهواتف.