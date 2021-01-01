بدء طرح موديل 2023 من رينو سانديرو بالسوق المصري



رينو سانديرو رينو سانديرو

باعتبارها وكيلا لسيارات شركة رينو الفرنسية في مصر، بدأت شركة EIM في مصر تقديم عدة سيارات من موديلات 2023 في السوق المحلي، ومن ضمن هذه السيارات كان موديل سانديرو 2023، وهو الموديل الوحيد من فئة هاتشباك الذي يتم تقديمه في مصر خلال وقتنا الحالي من سيارات الشركة الفرنسية.



وإلى جانب طرح موديل 2023 تم مؤخرا رفع سعر موديل 2022 من هذه السيارة في السوق المصري بشكل رسمي، وبذلك أصبحت الأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل لهذا الموديل كالتالي:



- موديل 2022 من 404 إلى 434 ألف جنيه (زيادة 301 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

- موديل 2023 بسعر 465 ألف جنيه.ويتم تقديم هاذين الموديلين من السيارة في السوق المحلي بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي، وقوته 110 حصان، وعزمه 148 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- قفل مركزي للأبواب.- مصابيح LED أمامية نهارية.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء يدوي.- مرايات جانبية كهربائية.- كمبيوتر رحلات.- فرش داخلي من القماش.- مشغل اقراص مدمجة وراديو ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.