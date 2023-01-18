أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023

صورة الخبر: أسعار العملات
أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-1-2023، تباينا في مستهل عمليات التداول بالقطاع المصرفي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» كل ما يهم القارئ ولذلك نستعرض في هذا التقرير اليومي التفصيلي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدنيار الكويتي» بحسب متوسط الأسعار بالبنك المركزي المصري، بالإضافة لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 29.49 جنيه للشراء، و 29.59 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 31.95 جنيه للشراء، و 32.07 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.14 جنيه للشراء، و 36.28 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 7.85 جنيه للشراء، و 7.88 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.03 جنيه للشراء، و 8.05 للبيع.

سعر الدنيار الكويتي اليوم: 96.60 جنيه للشراء، و 96.97 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 29.43 جنيه للشراء، و 29.53 للبيع.

بنك مصر: 29.4 جنيه للشراء، و 29.53 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.53 جنيه للشراء، و 29.63 للبيع.

بنك سايب: 29.53 جنيه للشراء، و 29.63 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 31.81 جنيه للشراء، و 32.09 للبيع.

بنك مصر: 31.81 جنيه للشراء، و 32.00 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 31.91 جنيه للشراء، و 32.10 للبيع.

بنك سايب: 31.92 جنيه للشراء، و 32.11 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 35.81 جنيه للشراء، و 32.09 للبيع.

بنك مصر: 35.81 جنيه للشراء، و 36.18 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 35.94 جنيه للشراء، و 36.18 للبيع.

بنك سايب: 35.94 جنيه للشراء، و 36.32 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 7.82 جنيه للشراء، و 96.76 للبيع.

بنك مصر: 7.82 جنيه للشراء، و 7.86 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 7.83 جنيه للشراء، و 7.88 للبيع.

بنك سايب: 7.74 جنيه للشراء، و 7.89 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.01 جنيه للشراء، و 8.04 للبيع.

بنك مصر: 8.01 جنيه للشراء، و 8.04 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.07 جنيه للشراء، و 8.10 للبيع

بنك سايب: 8.03 جنيه للشراء، و 8.06 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 93.16 جنيه للشراء، و 96.76 للبيع.

بنك مصر: 93.13 جنيه للشراء، و 96.74 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 93.14 جنيه للشراء، و 97.06 للبيع.

بنك سايب: 96.66 جنيه للشراء، و 97.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصدر: جريده المال

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51432

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager