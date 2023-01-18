أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 18-1-2023



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-1-2023، تباينا في مستهل عمليات التداول بالقطاع المصرفي المصري، وينشر موقع «جريدة المال» كل ما يهم القارئ ولذلك نستعرض في هذا التقرير اليومي التفصيلي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدنيار الكويتي» بحسب متوسط الأسعار بالبنك المركزي المصري، بالإضافة لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 29.49 جنيه للشراء، و 29.59 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 31.95 جنيه للشراء، و 32.07 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.14 جنيه للشراء، و 36.28 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 7.85 جنيه للشراء، و 7.88 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.03 جنيه للشراء، و 8.05 للبيع.سعر الدنيار الكويتي اليوم: 96.60 جنيه للشراء، و 96.97 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 29.43 جنيه للشراء، و 29.53 للبيع.بنك مصر: 29.4 جنيه للشراء، و 29.53 للبيع.البنك التجاري الدولي: 29.53 جنيه للشراء، و 29.63 للبيع.بنك سايب: 29.53 جنيه للشراء، و 29.63 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 31.81 جنيه للشراء، و 32.09 للبيع.بنك مصر: 31.81 جنيه للشراء، و 32.00 للبيع.البنك التجاري الدولي: 31.91 جنيه للشراء، و 32.10 للبيع.بنك سايب: 31.92 جنيه للشراء، و 32.11 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 35.81 جنيه للشراء، و 32.09 للبيع.بنك مصر: 35.81 جنيه للشراء، و 36.18 للبيع.البنك التجاري الدولي: 35.94 جنيه للشراء، و 36.18 للبيع.بنك سايب: 35.94 جنيه للشراء، و 36.32 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 7.82 جنيه للشراء، و 96.76 للبيع.بنك مصر: 7.82 جنيه للشراء، و 7.86 للبيع.البنك التجاري الدولي: 7.83 جنيه للشراء، و 7.88 للبيع.بنك سايب: 7.74 جنيه للشراء، و 7.89 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.01 جنيه للشراء، و 8.04 للبيع.بنك مصر: 8.01 جنيه للشراء، و 8.04 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 8.07 جنيه للشراء، و 8.10 للبيعبنك سايب: 8.03 جنيه للشراء، و 8.06 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 93.16 جنيه للشراء، و 96.76 للبيع.بنك مصر: 93.13 جنيه للشراء، و 96.74 للبيع.البنك التجاري الدولي: 93.14 جنيه للشراء، و 97.06 للبيع.بنك سايب: 96.66 جنيه للشراء، و 97.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.