زيوت فعالة لمحاربة تساقط الشعر وجعله كثيفا

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أمر طبيعى لأى فتاة عند فقدانها لشعرها أن تشعر بالقلق والتوتر، لأنها تريد أن يكون شعرها كثيفا وصحيا، ويجب تغذية خصلات الشعر حتى ينمو بشكل طبيعى.ويوجد بعض الوسائل للعناية بالشعر من خلال الكريمات المختلفة الخاصة بالشعر وبعض الزيوت التي تكون جيدة ورائعة للشعر، مما يزيد من نمو الشعر ليصبح أكثر كثافة، ولمعرفة تلك الزيوت يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاَ لموقع"healthshots".



الزيوت الخاصة بزيادة كثافة الشعر والمساعدة على نموه:

يوجد زيوت عديدة جيدة لصحة الشعر، ولكن قبل اختيار أي منها يجب معرفة نوع الشعر ليتم معرفة الزيت الذى يجب استخدامه.



1 – زيت الجوجوبا للشعر:

زيت الجوجوبا يساعد على ترطيب الشعر وفروة الرأس، مما يقلل ويساعد في التقليل من تساقط خصلات الشعر بشكل كبير، مع الزيادة في نمو الشعر وكثافته ومغذى لخصلات الشعر إلى حد كبير.

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2 – زيت النعناع لجذور الشعر:زيت النعناع يقوم بزيادة نمو الشعر، ويجعله كثيفا، ويعتبر زيت النعناع هو الأفضل بالنسبة لنمو الشعر، مما يزيد من سماكة الجلد وزيادة بصلات الشعر مما يجعل الشعر صحيا وكثيفا ولامعا.3 – زيت الزيتون مفيد لجودة الشعر:زيت الزيتون غنى بالأحماض التي تساعد على تحسين من جودة الشعر مثل أوميجا 3 الدهنية، وترطب خصلات الشعر، ويزيد من نموه بشكل مضاعف.4 – زيت جوزالهند مما يحسن من صحة الشعر:زيت جوز الهند، يعتبر من أكثر الزيوت استخدام بالنسبة للشعر، مما يمنع من تلف وتساقط وتقصف الشعر، مما يحافظ على حجم الشعر كثيف وغنى بالعناصر المفيدة له.5 – زيت البصل لإعادة نمو الشعر من جديد:البصل مفيد بشكل غير طبيعى لنمو الشعر، وعصير البصل وزيت البصل من العناصر الأساسية لزيادة كثافة الشعر، مما يساعد الكبريت الموجود في البصل لزيادة نمو الشعر، وله فوائد عديدة مهمة لصحة الشعر.6 – زيت إكليل الجبل لتعزيز نمو الشعر:زيت إكليل الجبل، يحسن من نمو الشعر بشكل كبير، وهو علاج لتساقط خصلات الشعر، ويحسن من نموه، مع الأستمرار عليه لمدة تصل لحوالى ستة أشهر.