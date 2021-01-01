أعراض سرطان الرئة وطرق علاجه



سرطان الرئة سرطان الرئة

سرطان الرئة يُعد السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، وهناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC).



يقول الدكتور فيجاي جناناجورو، استشاري طب الأورام: "يحدث سرطان الرئة في أنسجة الرئتين، عادة في الخلايا التي تبطن ممرات الهواء، وقد ينتشر إلى الغدد الليمفاوية أو أعضاء أخرى في الجسم".



يُعد سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، النوعين الفرعيين الرئيسيين لسرطان الرئة، والنوع الأكثر انتشارًا "سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة"، وينمو وينتشر بشكل أبطأ من سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، وذلك حسب ما ذكره موقع "news18".

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الأعراضيُعتقد على نطاق واسع أن السعال هو العلامة الأولية لسرطان الرئة، أو أن كل شخص مصاب بسرطان الرئة سيعاني من ضيق في التنفس. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال دائمًا. في الواقع، هناك العديد من العلامات والأعراض الأخرى التي يمكن أن تشير إلى سرطان الرئة مثل ألم الصدر وضيق التنفس وبحة الصوت وسعال الدم، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الضعف، والتعب، والسعال المصحوب بالدم، وفقدان الوزن.تشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان الرئة التدخين والتعرض للتدخين غير المباشر والتعرض للمواد الضارة الأخرى مثل تلوث الهواء والرادون، ويزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع طول الوقت وكمية التبغ التي يدخنها الشخص.وهناك العديد من الأساطير المرتبطة بسرطان الرئة، والتي تم فضحها من خلال البحث العلمي، وأن أحد الأساطير هي أن المدخنين هم فقط من يصابون بسرطان الرئة.كما يقول الدكتور سيوانتي ليماي، مدير الطب وعلم الأورام الدقيق، إنه في حين أن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، إلا أنه ليس السبب الوحيد، ويمكن للأشخاص الذين لم يدخنوا قط أن يصابوا بسرطان الرئة بسبب التعرض للتدخين غير المباشر، وتلوث الهواء، وعوامل الخطر الأخرى.وهناك خرافة أخرى مفادها أن سرطان الرئة المتقدم غير قابل للعلاج، في حين أن علاج سرطان الرئة قد يكون أكثر صعوبة من أنواع السرطان الأخرى، فقد أدى التقدم في العلاج إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة ويمكن علاج العديد من أنواع سرطان الرئة بنجاح من خلال العلاج الموجه أو العلاج المناعي.العلاجهناك العديد من خيارات العلاج لسرطان الرئة، بما في ذلك الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي والعلاج الموجه والعلاج المناعي، ويعتمد نوع العلاج الموصى به على مرحلة ونوع سرطان الرئة، بالإضافة إلى الصحة العامة للمريض.وأضاف الدكتور ليماي، أن الجراحة هي علاج شائع لسرطان الرئة في مراحله المبكرة وقد تتضمن إزالة الورم أو جزء من الرئة المصاب بالسرطان، ويستخدم العلاج الكيميائي الأدوية لقتل الخلايا السرطانية ويتم إعطاؤها في الغالب عن طريق الوريد. في العلاج الإشعاعي ، تُستخدم الحزم عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية.