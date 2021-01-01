تشتري فرنسا 200 صاروخ مضاد للدبابات

وقعت فرنسا وشركة MBDA عقدًا لتسليم 200 صاروخ موجه مضاد للدبابات يدعم شبكة Akeron MP للقوات المسلحة الفرنسية.
يعتبر العقد جزء من الاستثمارات والبحوث الأولية والدراسات التكنولوجية التي أجرتها وكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية وMBDA لتحديث القدرات الأرضية، ويمكن للصواريخ هذه أن تضرب أهدافًا تصل إلى أربعة كيلومترات (2.5 ميل).
وقال بيان صادر عن وكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية: بفضل قدراته الرقمية في تحديد المواقع والتوجيه والاتصالات، يمكن للصاروخ أن يشتبك مع كل من الأهداف التي يمكن رؤيتها لمطلق النار وتلك التي لا يمكن رؤيتها مباشرة، في الحالة الأخيرة، يختار مطلق النار نوعًا من المسار قبل إطلاق النار، ثم يحدد الهدف ويحسن نقطة التأثير بفضل الأشعة تحت الحمراء.
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