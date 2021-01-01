تشتري فرنسا 200 صاروخ مضاد للدبابات



صاروخ مضاد للدبابات صاروخ مضاد للدبابات

وقعت فرنسا وشركة MBDA عقدًا لتسليم 200 صاروخ موجه مضاد للدبابات يدعم شبكة Akeron MP للقوات المسلحة الفرنسية.



يعتبر العقد جزء من الاستثمارات والبحوث الأولية والدراسات التكنولوجية التي أجرتها وكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية وMBDA لتحديث القدرات الأرضية، ويمكن للصواريخ هذه أن تضرب أهدافًا تصل إلى أربعة كيلومترات (2.5 ميل).



وقال بيان صادر عن وكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية: بفضل قدراته الرقمية في تحديد المواقع والتوجيه والاتصالات، يمكن للصاروخ أن يشتبك مع كل من الأهداف التي يمكن رؤيتها لمطلق النار وتلك التي لا يمكن رؤيتها مباشرة، في الحالة الأخيرة، يختار مطلق النار نوعًا من المسار قبل إطلاق النار، ثم يحدد الهدف ويحسن نقطة التأثير بفضل الأشعة تحت الحمراء.

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تحديث دبابات القتال الرئيسيةمنحت فرنسا أيضًا عقدًا لشركة Nexter Systems لتحديث 50 دبابة قتال رئيسية Leclerc تستند الاتفاقية إلى عقد 2021 الذي يأمر بتجديد 50 شركة Leclercs منفصلة.سيتم تجهيز كل دبابة بدروع معززة ضد المتفجرات والصواريخ، علاوة على ذلك، ستتمتع المركبات بنظام جديد للتحكم في الحرائق قابل للبرمجة.تم تسليم النموذج الأولى XLR في ديسمبر ويخضع حاليًا لاختبارات التأهيل. سيتم شحن حوالي 18 XLRs من منشأة Nexter's Roanne إلى الجيش هذا العام، وبمجرد الانتهاء من هذا، سيتم دمج 100 دبابة تم تجديدها في مجموعة سكوربيون القتالية المشتركة للأسلحة.