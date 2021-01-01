يوجه خبير أمن سيبراني نصائح لتقليل التعرض لاختراق الهاتف الذكي

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قال توف ماركس خبير في الأمن السيبراني، إن المتسللين يستخدمون كاميرا الويب أو كاميرا الهاتف الذكي للتجسس عليك.



وأضاف "إذا كانت هناك أدنى خلل في أمان جهازك، فيمكن التسلل عبر الخلل توسيع هذه الفجوة للوصول الكامل، حيث يحتاج المتسلل فقط إلى زرع جزء صغير من التعليمات البرمجية الضارة للوصول إلى الكاميرات، وقد لا يعرف المستخدمون أبدًا أنهم يتعرضون للهجوم".



وشارك ماركس، أيضًا نصائح حول تقليل مخاطر التعرض لهجوم، مثل استخدام غطاء الكاميرا وتحديث نظام التشغيل الخاص بك باستمرار، تحتوي معظم كاميرات الويب على ضوء صغير إلى اليسار أو اليمين يتم تشغيله عندما تكون كاميرا الويب قيد الاستخدام، في حالة وميض الضوء الصغير على كاميرا الويب، فاحذر من أن شخصًا ما قد يتجسس عليك.

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وتابع "مع وجود العديد من أنواع البرامج الضارة الموجودة اليوم ، قد لا تتمكن أبدًا من معرفة مصدر الفيروسات أو برامج التجسس، تتطور الجريمة الإلكترونية باستمرار وعليك مواكبة أحدث التطورات للبقاء في أمان.وذكر أنه "يجب استخدام تطبيقات حماية جيد ومكافحة فيروسات، وليس فتح المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني التي لا تثق بها وتأمين شبكة WiFi الخاصة بك".