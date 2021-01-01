أزمة الأرانب المغشوشة تثير الجدل في الجزائر



القطط القطط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، منشورات بشأن تحذير المواطنين الجزائريين من شراء لحوم الأرانب هذه الفترة، لأنها مغشوشة بلحوم القطط، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.



وجاء ذلك بعد إصدار بيان، أكدت فيه سلطات الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر، قيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم أرانب، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.



كما أوضح البيان، أنه على المواطنين توخي الحذر وكذلك التأكد من وجود رأس وذيل الأرانب، ملتصقا بالذبيحة عند اقتناء هذه اللحوم.

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ومن جانبه، كتب أحد الأشخاص الجزائريين منشور عبر حسابه الشخصي الفيسبوك قائلاً: «أحيانا بحس روحي غريب في هذا الزمان، بيع لحوم القطط على أساس لحوم الأرانب في العاصمة.. للأسف أصبحنا نعيش في زمن كل شيء فيه بشع».وانهالت العديد من التعليقات على المنشور وعلق أحد الرواد: «أقسم بالله أنه عيب وعار وحرام على كل جزار يتحايل بهذه الطريقة، حسبنا الله ونعم الوكيل».وكتب متابعين آخرين: «وجعتولنا قلوبنا طيب المواطنين دي تأكل إيه.. كارثة بمعنى الكلمة».وكتب متابع جزائري آخر: «من بيع لحوم الحمير إلى بيع لحم القطط إلى بيع مواد مصنعة من لحم الخنزير والقادم أفضل، إذا عرف السبب بطل العجب، ما لنا ندعوا فلا يستجاب لنا.. الحمد لله أنه لم يمطرنا بالحجارة فهذه وحدها نعمة من الله».