أزمة الأرانب المغشوشة تثير الجدل في الجزائر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، منشورات بشأن تحذير المواطنين الجزائريين من شراء لحوم الأرانب هذه الفترة، لأنها مغشوشة بلحوم القطط، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.
وجاء ذلك بعد إصدار بيان، أكدت فيه سلطات الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر، قيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم أرانب، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.
كما أوضح البيان، أنه على المواطنين توخي الحذر وكذلك التأكد من وجود رأس وذيل الأرانب، ملتصقا بالذبيحة عند اقتناء هذه اللحوم.
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