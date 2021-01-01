في الصين اكتشاف أدوات بشرية تعود إلى ما قبل التاريخ

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اكتشف علماء آثار ما يقرب من ألف قطعة من الخزف وأدوات أخرى يعتقدون أنها كانت ضمن نشاط بشري يزيد عمرها عن 40 ألف سنة في أحد المدن الصينية.

وتشمل المنتجات الحجرية نوى وشفرات وكاشطات، في حين تشمل الحفريات بقايا وحيد القرن والفيلة، وفقاً لمعهد بحوث الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة سيتشوان، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وجاءت النتائج من مشروع أثري، أطلقته عدة منظمات بصورة مشتركة، بما في ذلك معهد بحوث الآثار الثقافية وإدارات الآثار الثقافية المحلية في تسييانج، في يناير من عام 2022
وقال وانج يو بينج، وهو أستاذ في كلية الآثار وعلم المتاحف بجامعة بكين، إنه أحد أكثر مواقع العصر الحجري القديم منهجية، ويتميز بكل العناصر في الصين؛ إذ يُظهر العلاقة بين البشر والبيئة، ويوفر رؤية حية للأنشطة البشرية خلال أواخر العصر الجليدي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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