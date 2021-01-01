بمذاق شهي .. طريقة عمل الممبار



طريقة عمل الممبار طريقة عمل الممبار



يعد الممبار من الأكلات الشهية التى حازت على شعبية واسعة فى مصر وبعض الدول العربية ولكن هناك بعض الأسرار فى طريقة إعداده تجعل مذاقه أكثر جمالا.



نقدم لكم طريقة عمل الممبار بمذاق شرقي شهي من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الممبار:

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ممبارأرزشبتكزبرةبقدونسبصلملحفلفل أسودكمونقرفةجوزة الطيبطماطمصلصة طماطمشطةزيت نعناعثومجزركرفسماء ساخنمرقةورق لوراحبهانمستكةفلفل حارطريقة عمل الممبار:فى حلة على نار هادئة بها القليل من السمن حمري الأرز مع القرفة والكمون والشطة وجوزة الطيب وملح وفلفل أسود .فى وعاء اخر به سمنة شوحي البصل والثوم والنعناع فى الكبة مع فلفل حار وطماطم وزيت ومكعب مرقة وقلبي جيدا ثم ضعيه على خلطة الارز وقلبي قليلا.ضعي الشبت والكزبرة والبقدونس عليهم وقلبي جيدا ثم احشى الممبار بهذا الخليط واغلقيه جيدا ثم ضعيه فى حلة بها الماء المغلى مع البصل والكرفس والجزر والكرات واللورا والحبهان والمستكة بعد النضج اخرجي الممبار وحمريه في الزيت.