أعرف السبب .. ماذا يدل ألم البطن فى النصف العلوى الأيسر؟

تعد آلام البطن من أكثر المشكلات الصحية شيوعا فى مختلف أنحاء العالم وهى تحدث نتيجة أسباب عديدة خاصة أن هذه المنطقة مليئة بالأعضاء فكيف ستستطيع تحديد سبب الألم؟!
يمكن معرفة سبب آلام البطن بشكل مبدئي من خلال أمرين الأعراض الأخرى و منطقة الالم حيث أن هناك مناطق مختلفة من البطن تنقسم إلى القسم الأيمن العلوى والأيسر العلوى وأسفل البطن.
قدم موقع كليفند كلينك أهم الأسباب وراء الشعور بالألم فى الربع العلوي الأيسر و هو موطن الكبد والمرارة والقنوات الصفراوية وكليتك اليمنى في الخلف وتمر الأقسام الأولى من الأمعاء الدقيقة والغليظة.
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