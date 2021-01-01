أعرف السبب .. ماذا يدل ألم البطن فى النصف العلوى الأيسر؟

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صورة الخبر: ألم البطن
ألم البطن

تعد آلام البطن من أكثر المشكلات الصحية شيوعا فى مختلف أنحاء العالم وهى تحدث نتيجة أسباب عديدة خاصة أن هذه المنطقة مليئة بالأعضاء فكيف ستستطيع تحديد سبب الألم؟!

يمكن معرفة سبب آلام البطن بشكل مبدئي من خلال أمرين الأعراض الأخرى و منطقة الالم حيث أن هناك مناطق مختلفة من البطن تنقسم إلى القسم الأيمن العلوى والأيسر العلوى وأسفل البطن.

قدم موقع كليفند كلينك أهم الأسباب وراء الشعور بالألم فى الربع العلوي الأيسر و هو موطن الكبد والمرارة والقنوات الصفراوية وكليتك اليمنى في الخلف وتمر الأقسام الأولى من الأمعاء الدقيقة والغليظة.

من المرجح أن يكون ألم البطن العلوي الأيسر مرتبطًا بأمراض الكبد أو أمراض المرارة ، مثل:

التهاب الكبد ( الكحولي ، السام ، الأيضي ، الفيروسي أو المناعة الذاتية ).
حصى في المرارة .
التهاب المرارة (التهاب المرارة) .
سرطان القناة الصفراوية والحصوات والتضيقات .
سرطان المرارة .
سرطان الكبد .

قد تكون مشكلة موضعية في الاثني عشر أو القولون الصاعد أو الكلى اليمنى ، مثل:

عدوى الكلى .
حصوات الكلى .
قرحة الاثني عشر .
انسداد الأمعاء الغليظة .

المصدر: elbalad

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