تعرف على الأسباب .. الفرشاة لا تكفي لتنظيف الأسنان



تنظيف الأسنان تنظيف الأسنان

تتأثر الحاجة إلى الأكل والتحدث والابتسام والتعبير عن المشاعر بنظافة الفم لدينا. في الوقت الحاضر ، يعاني ملايين الأشخاص من اضطرابات الفم. وهذا يشمل مشاكل تتراوح من تسوس الأسنان وأمراض اللثة إلى سرطان الفم. السبب الأكثر شيوعًا لسوء نظافة الفم هو عادات الأكل السيئة ، والتي تعمل على إتلاف الأسنان بشكل أسرع.







التنظيف بالفرشاة والخيط بالماء أكثر فائدة من تنظيف الأسنان بالفرشاة لمنع تسوس الأسنان ويشير إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) تشير إلى أن أكثر من 90? من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر لديهم واحد على الأقل وأن 57? من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 عامًا لديهم تجويف واحد أو أكثر. يمكن أن يكون السبب في ذلك هو الإهمال ونقص المعرفة فيما يتعلق بصحة الفم.

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سبب الفشل في صحة الفموفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر والتبغ والتعرض غير الكافي للفلورايد إلى الألم وأحيانًا تسوس الأسنان والعدوى. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يكون هناك أيضًا شكوى من تجويف الأسنان بسبب عدم وجود نظافة جيدة للفم.الآثار الجانبية لسوء نظافة الفموفقًا لمايو كلينك ، يمكن أن تؤدي قروح الآفة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة عدة مرات. وهذا يشمل أمراض تتراوح من السكري إلى فيروس نقص المناعة البشرية والخرف والزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفات الولادة وهشاشة العظام.استخدم الفرشاة القوية بالفرشاةمن المفيد استخدام الفرشاة بالفرشاة من حين لآخر. الفرشاة القوية هي فرشاة أسنان كهربائية تستخدم الاهتزازات لتنظيف الأسنان بحركة دائرية. ومع ذلك ، فإن استخدام القوة المفرطة في كثير من الأحيان يمكن أن يكون ضارًا للأسنان. لهذا السبب يجب استخدامه مرة أو مرتين في الأسبوع.نظف كل ركن من أركان الأسنان باستخدام الخيط المائييمكن أن يزيل الخيط المائي بسهولة جزيئات الطعام العالقة بين الأسنان واللثة وخط الأسنان. جهاز تنظيف الأسنان بالماء هو في الأساس نفاثة مائية.يقول الخبراء إن هذه النفاثة تنظف الأوساخ من الأماكن الواقعة بين الأسنان ، حيث لا تستطيع الفرشاة الوصول إليها. كما أنه ينظف البلاك بين اللثة والأسنان. إلى جانب ذلك ، فإنه يساعد أيضًا في تنظيف الغرسات والتيجان والأقواس.ما نظافة الفم؟ترتبط نظافة الفم بتنظيف الفم لمنع الأوساخ والأمراض. يشمل هذا بشكل أساسي تنظيف الأسنان بالفرشاة وتنظيف اللسان والخيط.ما الذي يجب فعله لتحسين نظافة الفم؟يعد التنظيف المنتظم للفرشاة وتنظيف اللسان وفحوصات الأسنان باستخدام الخيط أمرًا ضروريًا لنظافة الفم الجيدة.لماذا تعتبر نظافة الفم مهمة؟نظافة الفم مهمة لصحة أسنانك. بمساعدتها ، يمكن تقليل مخاطر تسوس الأسنان والأمراض التي تسببها.ماذا يحدث مع سوء نظافة الفم؟لا يؤدي سوء نظافة الفم إلى تسوس الأسنان واللثة فحسب ، بل يرتبط أيضًا بأمراض القلب والسرطان والسكري.