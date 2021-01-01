علي جمعة يكشف عنها .. ما هي أشد الابتلاءات التي نعاني منها الآن؟



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أشد الابتلاءات التي تواجهنا في هذه الفترة.



وقال علي جمعة، في فيديو له، إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف متحدثا عن أكثر الابتلاءات التي تصيب الأمة حيث قال "ويلقى في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت".



وأشار إلى أن هذا الوهن الذي دب في القلوب ، طبع على السلوك والعقل، والقلب فوق العقل والعقل فوق السلوك، والقلب أصابه الوهن وبالتالي ما أسفله أصابه الوهن.

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وأكد أن الوهن في السلوك يجلب الفرقة، منوها أن أشد الابتلاءات علينا الآن هي الفرقة، فأصبحنا متفرقين وكل يفكر بمنحى عن غيره، بغض النظر عمن حولها، والله تعالى أمرنا بغير ذلك ، فقد أمرنا الله بالوحدة والتكاتف وعدم الفرقة.واستشهد بقوله تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ? وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ).