علي جمعة يجيب .. هل تدليك القدم من شروط صحة الوضوء

آخر الأخباراخبار المسلمين › علي جمعة يجيب .. هل تدليك القدم من شروط صحة الوضوء

صورة الخبر: الوضوء
الوضوء


هل يجب تدليك القدم باليد في الوضوء؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق.

هل يجب تدليك القدم في الوضوء

وقال الدكتور علي جمعة ردا على سؤال “هل يجب تدليك القدم في الوضوء؟”: "إن غسيل الرجل لا يشترط فيه الدلك عند الشافعية، بمعنى "لو جبت خرطوم وخليت المياه تيجى على رجلي أو حطيت رجلي تحت الحنفية والمياه جت عليها جائز"، ومش لازم تدليك القدم باليد".

هل يجوز المسح على البدلة أثناء الوضوء لصعوبة خلعها في العمل؟
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قائلاً: أن كل شيء في الشريعة له شروط، والوضوء شرط للصلاة، والشرط خارج عن الماهية، أما السبب فهو علامة يستفاد من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، أما الركوع والسجود مثلا فهي أركان.

وأوضح جمعة أن الوضوء أنزل الله فيه آيات محكمات وبين أنه عبارة عن غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين.

وقال جمعة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخفف على أمته، جعل من الجائز المسح على الخفين وألحق بهما الجوربين فورد عنه أنه مسح على العمامة وعلى الجوربين، ومن هنا أخذ الحنابلة جواز المسح على الجوربين كالخفين تمامًا، "مينفعش نقيس عليها ونقول نمسح على وشنا أو على المانكير أو الكم..فهذه الأمور ليس فيها قياس..فلا قياس في العبادات"،؟

وأوضح قائلاً: أننا لو توسعنا في الشروط الشرعية لأجزنا مثلًا أن نصلي لغير القبلة أو بعد خروج الوقت وبذلك نكون قد فقدنا الشرط، وأكد أن الشروط في الشريعة كلها وهي ما تسمى بنظرية الشرط.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علي جمعة يجيب .. هل تدليك القدم من شروط صحة الوضوء

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71484

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager