ياسر المحمدي .. ينضم للجهاز الفني لـ الزمالك



ياسر المحمدي ياسر المحمدي

أعلن نادي الزمالك تعيين حسين ياسر المحمدي مدربا مساعدا في الجهاز الفني للفريق.



وجاء تعيين المحمدي خلفا لأحمد عبد المقصود الذي توجه للعمل في الجهاز الفني لنادي البنك الأهلي.



وكشف نادي الزمالك عن تعيين المحمدي مدرب فريق تحت 20 عاما ضمن الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

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وودع أحمد عبد المقصود المدرب المساعد في الجهاز الفني اللاعبين والجهاز الفني والمشرف العام على الكورة بعد انتهاء مباراة بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com.وعلم FilGoal.com أنه كان هناك اتفاق مسبق مع إدارة الكرة والنادي في الزمالك على الرحيل بعد مباراة بيراميدز أيا كانت نتيجة اللقاء.وقال المحمدي في وقت سابق عبر القناة الأولى: "تعييني مدربا في الجهاز الفني لـ الزمالك يُعد مفاجأة في هذا التوقيت، وطيلة عام أصبحت جاهزا لأن يعتمد النادي عليّ".وأضاف "حصل تواصل بيني وبين جوسفالدو فيريرا على فترات بسبب قيادتي الفنية لفريق الشباب، وتواصلت بشكل أكبر مع أسامة نبيه في ظل تواجد عناصر كثيرة من فريق الشباب ضمن الفريق الأول".وتابع "أحب التحدي، وتوليت مهمة فريق الشباب 2003 في ظروف لم تكن جيدة، والعمل يظهر أكثر عندما تكون الفترة غير جيدة، لأن التغيير يحدث عندما يظهر خلل".