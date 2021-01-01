احرص عليه بعد الصلاة .. دعاء الشفاء العاجل للمريض



دعاء الشفاء العاجل للمريض دعاء الشفاء العاجل للمريض

دعاء الشفاء العاجل للمريض .. يبحث كثير من الناس عن دعاء الشفاء العاجل للمريض، في ظل انتشار الأمراض والأوبئة ، حيث إن الدعاء أفضل ما يفعله العبد ليطلب من الله ما يتمنى خاصة إذا كان مريضا أو يعانى أحد قريب منه من المرض ويريد من الله أن يشفيه عاجلا ليس أجل.







دعاء الشفاء العاجل للمريض.. وهناك عدد من الأدعية التى يستحب للمريض أن يدعو بها لكي يشفيه الله ويعفو عنه، فينبغي على المريض أن يقتنع أن الشافي المعافي هو الله، والطبيب مجرد سبب وضعه الله عز وجل للشفاء ، فمهما كان الطبيب يمتلك من مهارات فلا حول له ولا قوة إلا بالدعاء، لذلك سنقدم لكم دعاء الشفاء العاجل للمريض .

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دعاء الشفاء العاجل للمريضدعاء سيدنا أيوب عليه السلام «ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين».«اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين«اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين - إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه - اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين»اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.