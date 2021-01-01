بعد فترة معينة .. أشياء في المطبخ يجب التخلص منها

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أن تكون صديقا للبيئة ليس فقط في الشارع، أو في إعادة تدوير مستلزماتك القديمة، أو استخدام أقل في الوقود فقط، بل هناك الكثير من الطرق المختلفة لتلك الصداقة، ومنها عدم الاحتفاظ بالأشياء المضرة بالبيئة، على أمل أنك يمكن أن تستخدمها فيما بعد أو تعيد أستخدامها في شيء جديد ومختلف، فقد يكون ذلك الاحتفاظ سبب من أسباب أنتشار الأمراض، مثل الاحتفاظ بقطاعة اللحوم القديمة في المطبخ، ولذا تستعرض عليك اليوم السابع مجموعة من الأشياء التي تحفظ في مطبخك ولكنها يجب التخلص منها فورا، وذلك حسب موقع " eatingwell".



اسفنج الأطباق القديم

يحتفظ الكثيرون بالإسفنج القديم لغسل الاطباق أو استخدامه فترة طويلة حتى يقطع نهائية، وذلك اعتقادا منهم أنهم يغسلونه ويعقمونه جيدا في كل مرة بعد الاستخدام، فاكتشفت دراسة نشرت عام 2017 في مجلة Nature أن الإسفنج المستخدم يأوي بكتيريا التي تصل إلى التهديدات الخطيرة بالكثير من الأمراض الخطرة، المصاحبة للجهاز المناعي، فيجب التخلص منها فورا إذا تغير لونها أو صدر عنها رائحة كريه.



ألواح التقطيع القديمة

يعد الاحتفاظ بألواح تقطيع وخاصة اللحوم والمأكولات النية بيئة خصبة للاحتفاظ بالبكتريا ونموها، وذلك بتواجدها بين الشقوق الموجودة بها نتيجة كثرة الاستخدام، والتي يمكن أن تجعلك مريضًا دائما دون أن تشعر أنها هي السبب.

الأدوات المتهالكة

هناك الكثير من الأدوات التي ليس لها أي استخدام في المطبخ، وليس لها أي فائدة سوى تكوين الغبار عليا، فعليك القيام بإحدى الطريقتين، إما بالتخلص منها إذا كانت بالية، أو التربع بها إذا كانت سليمة لشخص يحتاجها.

عبوات الصلصة

يحتفظ الكثيرون بعبوات الصلصة التي تأتي مع الوجبات الجاهزة، اعتقادا منهم أنهم سيستخدموها فيما بعد، ولكنها لم تأت بأي نفع فقط تملأ المطبخ بالفوضى، وإشغال مساحة من المطبخ، نظرا لتراكمها.

البهارات

يعتقد البعض أنه طالما احتفظ بالبهارات في مكان محكم فإنه يمكن استخدامها طوال العمر، وهذا اعتقاد خطأ فتلك البهارات مثلها مثل أي طعام آخر له تاريخ صلاحية، ويجب ملاحظته من وقت لآخر لأنه يمكن أن يكون حشرات داخلية دقيقة مضرة بالصحة.

زيت الطهي

يعتقد البعض أن الزيوت ليس لها عمر افتراضي، ويمكن أن تدوم طويلا، هذا اعتقاد خطأ ، فالزيوت مع مرور الوقت تصبح حامضة وتفقد صفاتها، فزيوت الطبيخ يمكن أن تدوم سنه بع الفتح، ولكن زيت الزيتون لا يدوم أكثر من شهرين.

