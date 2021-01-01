يخلصك من سموم الجسم .. أفكار مختلفة لعمل ماء الديتوكس



ماء الديتوكس ماء الديتوكس

يلجأ الكثيرون إلى استخدام الديتوكس لتخليص الجسم من السموم، ليس فقط لهذا السبب بل إن مشروبات الديتوكس تساعد الجسم أيضا في امتصاص الفيتامينات من المأكولات اليومية، وذلك بالإضافة إلى أنها تعطي الفرصة لتغيير طعم المياه للأفراد الذي يمتنعون عن شرب الماء، وبدل من شراء تلك المياه، يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وأطعمة مختلفة، فنقدم لك بعض من أفكار الديتوكس وفقا لموقع " foodndtv".



ديتوكس الخيار والكيوي

للخيار الكثير من الفوائد أهمها احتوائه على الألياف التي تسهل عملية الهضم بالإضافة إلى الكيوي الغني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ومكافحة العديد من الأمراض، ويعتبر هذا المزيج، من أسرع الديتوكس تجهيزا فهو لا يحتاج سوى 15 دقيقة فقط للتجهيز، فقط قطع الخيار والكيوي وانقعهم في الماء واتركه تلك المدة فقط ليكونوا جاهزين للتناول.

ديتوكس النعناع والليمون

يعتبر هذا المشروب من أكثر المشروبات المنعشة، كما أنه مثالي في التخلص من السموم، كما أنه يعمل على تجديد شباب الجسم والتخلص من كل ما ليس له فائدة بجسمك أول بأول كما أنه يمكن إضافة المزيد من عسل النحل إليه، فقط ضع شرائح الليمون وأوراق النعناع في الماء واتركهم على الأقل ساعتين، ثم تناولهم على مدار اليوم.



ديتوكس البرتقال والجزر

يعمل هذا المشروب على التخلص السريع من السموم، وذلك بفضل الحمضيات الموجودة في البرتقال، والفيتامينات الموجودة بالجزر، فهو مثالي لطرد السموم والحفاظ على طاقة الجسم، فقط قم بتقطيع الجزر والبرتقال بقشرة إلى شرائح ونقعه في الماء لمدة ليلة كاملة، ثم تناوله طوال اليوم.

ديتوكس الزنجبيل والليمون

يعتبر الزنجبيل الحل الأمثل للتخلص من السموم وحرق الدهون العنيدة، أما الليمون فهو حمضي يقوم بنفس الميزان السابقة، لذا يعد هذا المشروب مميزا جدا وسريع في طرد السموم والدهون بالإضافة إلى قوة الانتعاش وزيادة الطاقة بعد تناوله.

