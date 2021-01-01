شاهد .. أهداف الأهلى وسموحة فى نصف نهائى كأس مصر

تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.
سجل أهداف الأهلي، أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا ، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة من ضربة جزاء، وشهدت مباراة الليلة تألق محمود عبد المنعم كهربا العائد للمشاركة الرسمية مع الأهلي بعد فترة غياب دامت نحو 15 شهراً للإيقاف وقبلها الإعارة 6 أشهر في الدوري التركي، حيث سجل كهربا هدفاً وصنع هدفين إحداهما لأحمد عبد القادر والثاني لحسين الشحات.
وبذلك يضرب الأهلي موعداً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعدما صعد الفريق السماوي للدور النهائي عقب تخطيه عقبة الزمالك أمس بركلات الجزاء الترجيحية .
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