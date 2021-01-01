الشيخ عويضة عثمان يوصح .. نذرت نذرا ولم أستطع الوفاء به فما الحل؟



الشيخ عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان

ورد سؤال مضمونة: نذرت نذرا ولم أستطع الوفاء به فما الحل؟”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء .







وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: إن العلماء كرَّهوا النذر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين أن النذر إنما يستقطع به من البخيل، بمعنى أن النبي يريد أن يعلم النفوس كيف تكون كريمة مع الله.

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وتابع أمين الفتوى: كيف أنك تبدأ وتقدم العمل والإطعام والطاعة والعبادة ثم بعد ذلك تطلب من الله ما تريد، ولا يريد منا أن نشترط على الله فنقول “يا رب إن فعلت كذا سأفعل كذا”.وأضاف أمين الفتوى أن النفوس لابد أن تكون كريمة، وما فعل النبي صلى لله عليه وسلم ذلك قط، والأفضل من العبد أن يفعل الطاعة ثم بعدها يطلب من الله ما يشاء{وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ} " لأنه من الأدب مع الله ألا نشترط عليه، وهذا حال الكريم معه سبحانه وتعالى لأن الله كريم لطيف بعباده.واستطرد أمين الفتوى: لكن القرآن نص على أن الانسان لو نذر وجب عليه أن يوفي بنذره، بل مدح الذين يوفون بنذورهم “يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا”.وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أنه ابتداء نقول ينبغي أن نتجنب النذر، ولكن إذا وقعنا فيه فلابد من الوفاء إن قدرنا على ذلك.وأوضح أمين الفتوى أن لم نقدر على الوفاء بالنذر فأتى الشرع الحنيف الجميل ليبين لنا أن كفارة النذرة كفارة يمين.ونوه أمين الفتوى أن النبي أراد أن يوسع علينا فى هذا الأمر، لأنه ربما ينذر البعض فى لحظة ثم لا يستطيعون بعد ذلك أن يوفون بما نذروا، فالنبي قال عن هذا كفارة النذر كفارة يمين.فيما قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك موضع في الصلاة يستجاب فيه الدعاء يغفله الكثيرون.وأضاف “عبد الرازق”، في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، أن من أراد أن يستجاب الله دعائه فعليه بعدما ينتهى من التشهد الأخير ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من 4 فتن كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما:" اللهم انى اعوذ بك من فتن المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال"، ثم يدعو الله بما شاء وبإذن الله يستجاب له.ثم أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل الطلاق بالكتابة على الواتساب يقع؟"، وذلك خلال لقائه ببرنامج “ الدنيا بخير”.وأوضح “ عبد الرازق” أن الطلاق من المسائل التي سيشرع لها بإذن الله تشريعا حاسما فى زمننا هذا، لأن العلماء اختلفوا فى أمر الطلاق "هل يقع بـ “الواتساب” والطلاق الشفوي أم لا يقع".وقال: “بعض العلماء قالوا إن الطلاق الشفوي لا يقع ولهم اجتهاد فى ذلك، إلا أن هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، وأتشرف بانتمائي إليه، قالوا إن الطلاق الشفوي يقع إذا كان بدون ضغط وإكراه وغضب، فيقع إذا قصد ذلك، ويدعوه إلى توثيقه بذلك ضمانا للحقوق”.وأضاف: “وأما من قال إن الطلاق الشفوي لا يقع قال طلاق الواتساب لا يقع، ومن قال الطلاق الشفوي يقع فكذلك يقع طلاق الواتساب أو برسائل الموبايل بشرط التأكد من أن المرسل هو صاحب الموضوع”.أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال ورد اليه مضمونة:" هل يجوز للحائض زيارة أولياء الله"، وذلك خلال أحد الدروس الدينية.ليجيب “جمعة”، موضحا:" أنه يجوز للمرأة الحائض أن تزور المقابر والأضرحة لأولياء الله الصالحين، لكن لا يجوز للحائض دخول المسجد، وينهى الإمام الباجوري وهو شيخ الإسلام برهان الباجوري الشافعي، عن الوضوء من أجل التوجه اى لو ذاهب لزيارة أحد أولياء الله الصالحين حيًا أو ميتًا، فليس له أن يتوضأ.وأشار إلى أنه يجوز زيارة أولياء الله الصالحين والأقارب في المقابر، ولا يشترط في ذلك الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر.وأوضح أن الزيارة غرضها الدعاء له، والتماس البركة والتذكير بالآخرة، وكان رسول -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل حال، ولو كان جنبًا، والحائض في قوة الجُنب، فلا تبتعد عن ذكر الله وليلهج لسانها دائمًا بذكر الله عز وجل، مؤكدًا ان المرأة الحائض تكون في قوة الجنب، ولها ان تذكر ولا تبتعد عنه.