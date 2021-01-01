من الأكلات الشهية .. طريقة عمل صينية السمك بالجبنة

تعد صينية السمك بالجبنة من الأكلات الشهية غير التقليدية التى تعطي مذاقا مميزا وشهيا وفى نفس التوقيت تحتوي على قدر كبير من الفوائد الغذائية الصحية.
ونقدم لكم طريقة عمل صينية السمك بالجبنة للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير صينية السمك:
سمك فيليه
جبنة فيتا
زيتون اسود شرائح
كريمة حامضة
طماطم كونكاسيه
صلصة طماطم
بهارات السمك
ملح
فلفل اسود
ثوم
بصل
زعتر
كمون
كرفس
زيت
مكعب مرقة
شبت
أرز بسمتى للتقديم
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