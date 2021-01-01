من الأكلات الشهية .. طريقة عمل صينية السمك بالجبنة

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صينية السمك بالجبنة

تعد صينية السمك بالجبنة من الأكلات الشهية غير التقليدية التى تعطي مذاقا مميزا وشهيا وفى نفس التوقيت تحتوي على قدر كبير من الفوائد الغذائية الصحية.

ونقدم لكم طريقة عمل صينية السمك بالجبنة للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية السمك:
سمك فيليه
جبنة فيتا
زيتون اسود شرائح
كريمة حامضة
طماطم كونكاسيه
صلصة طماطم
بهارات السمك
ملح
فلفل اسود
ثوم
بصل
زعتر
كمون
كرفس
زيت
مكعب مرقة
شبت
أرز بسمتى للتقديم

طريقة عمل صينية السمك

لتجهيز الطماطم الكونسكاية فى حلة بها ماء ساخن على النار اسلقي الطماطم ثم اخرجيها وتركيها تهدأ قليلا ثم افرميها

* فى طاسة بها زيت على النار شوحي البصل والثوم المفروم مع الكرفس والزعتر والبهارات وأضيفي مكعب المرقة والكمون وقلبيهم.
* أضيفي قطع السمك ثم زيتون و شبت ثم ملح و فلفل أسود ثم صلصة الطماطم ثم الطاسة ثم يرفع
واخلطى الجبنة الفيتا مع الكريمةالحامضة
* ارفعى خليط السمك فى قالب الفرن ثم ضعي عليه خليط الجبن وادخليه الفرن وقدمي صينية السمك ساخنة.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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