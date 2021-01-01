أخصائية للتغذية العلاجية : التحدث أثناء النوم ينذر بالإصابة بمرض خطير

قالت إيفيلينا سابونيتيت أخصائية التغذية العلاجية، إن التحدث أثناء النوم من الأمور غير الطبيعية وعند تكرارها فإنها تنذر بإصابة الشخص بمرض خطير.
وفقا لموقع صحيفة express أوضحت إيفيلينا، أن التحدث أثناء النوم من العلامات المهمة التى تنذر بمرض الخرف الذي يدمر عقل الإنسان حيث ينسي الكثير من أحداث الماضى وتنخفض قدرة المخ والعقل على القيام بالوظائف المعرفية.
وأشارت “ إيفيلينا” إلى أن مرضى الخرف لا يتمكنوا من معالجة المشاعر أو التجارب من الأحداث الماضية بسبب فقدان الذاكرة وتدهور وظائف الدماغ.
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