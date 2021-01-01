أخصائية للتغذية العلاجية : التحدث أثناء النوم ينذر بالإصابة بمرض خطير



التحدث أثناء النوم التحدث أثناء النوم

قالت إيفيلينا سابونيتيت أخصائية التغذية العلاجية، إن التحدث أثناء النوم من الأمور غير الطبيعية وعند تكرارها فإنها تنذر بإصابة الشخص بمرض خطير.



وفقا لموقع صحيفة express أوضحت إيفيلينا، أن التحدث أثناء النوم من العلامات المهمة التى تنذر بمرض الخرف الذي يدمر عقل الإنسان حيث ينسي الكثير من أحداث الماضى وتنخفض قدرة المخ والعقل على القيام بالوظائف المعرفية.



وأشارت “ إيفيلينا” إلى أن مرضى الخرف لا يتمكنوا من معالجة المشاعر أو التجارب من الأحداث الماضية بسبب فقدان الذاكرة وتدهور وظائف الدماغ.

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وأضافت “ إيفيلينا” أن النوم يبدأ عادة بحركة العين السريعة بعد حوالي 90 دقيقة من النوم وتكون الأحلام خلال هذه المرحلة أكثر وضوحًا وغريبة فى بعض الأحيان .وأوضحت أن مرضى الخرف يقومون بالتحدث أثناء النوم لأنهم يعبرون عما بداخلهم، لأن الأحداث والذكريات تصبح ملموسة بشكل أكبر أثناء حالات النوم المختلفة وقد يقومون بالتعبير عما بداخلهم من خلال بعض الأفعال الجسدية أثناء النوم مثل حركة العين السريعة بل قد يصل الأمر إلى اللكم والركل والصراخ أثناء النوم.